Italiano guarda oltre. "Eravamo un po’ stanchi. Sono certo che torneremo quelli forti di un anno fa»

"Giocare il giovedì e la domenica sarà la regola, tanto vale portare a casa tutti i segnali di questa trasferta, compreso quelli positivi". Vincenzo Italiano a fine gara più che vedere il bicchiere mezzo pieno si sforza di scorgere un po’ di acqua nel bicchiere. In fondo il suo Bologna fino al 94’ stava impacchettando i tre punti, a dispetto di una prestazione opaca e di un Lecce che per tre volte si è fermato sul palo. A pensarci bene: un fatturato troppo basso, quello rossoblù, per giustificare la gioia piena. "A me su questo campo non riesce mai di vincere", sibila il tecnico che alla guida della Fiorentina qui subì uno scioccante 2-3 in rimonta. Solo un po’ meno scioccante l’incornata di Camarda che ha tolto due punti ai rossoblù quando ormai avevano fatto la bocca alla vittoria. "Nonostante la stanchezza finale potevamo portare a casa i tre punti – è il rimpianto del tecnico –. Il primo tempo non mi è dispiaciuto, considerato che in questo momento devo mettere minuti nelle gambe di chi gioca meno: penso a Holm, Rowe, Heggem, Dallinga. Coinvolgere tutti significa portare tutti allo stesso livello di forma". Certo, conclude il ragionamento con un’involontaria citazione donadoniana, "dobbiamo migliorare e crescere".

E quando nel salotto di Sky Luca Marchegiani parla di un Bologna "che non è ancora quello della scorsa stagione" Italiano replica così: "Accetto questo rilievo, ma a cosa ti riferisci? La verità è che abbiamo cambiato tanto ma non abbiamo abbandonato quel modo di interpretare le partite che avevamo un anno fa. Sono convinto che torneremo ad avere il pallino del gioco, ad avere più palleggio e a sbagliare di meno".

Gli errori, già. "Nel finale eravamo stanchi – ammette l’allenatore rossoblù – e il Lecce ne ha approfittato. Noi ci siamo abbassati con una linea a cinque provando a portare a casa il risultato ma non abbiamo gestito bene gli ultimi palloni". Vedi il calcio di punizione concesso ingenuamente da Bernardeschi, premessa non lontana dal gol del 2-2 di Camarda, "quando abbiamo perso la marcatura", dice Italiano. No, non è stato un bel Bologna. Tanto vale allora accettare il verdetto di Lecce e capire dove mettere le mani per crescere. "La doppia trasferta ravvicinata – dice Italiano – ci ha fatto capire che quest’anno avremo pochi momenti per preparare nel dettaglio le partite. Per coinvolgere tutti dovrò cambiare spesso la formazione e questo all’inizio ci potrà togliere un po’ di identità: ma è la strada giusta. Aggiungiamo un punto alla nostra classifica e pensiamo a preparare al meglio la gara di giovedì col Friburgo".

Che sarà l’antipasto della sfida di campionato di domenica col Pisa. Chi si ferma è perduto. Ma anche chi si abbatte per un 2-2: "Nell’arco di una stagione ci saranno sempre alti e bassi". Resta il fatto che in campionato i tre punti lontano dal Dall’Ara mancano da sei mesi.