Italiano: “L’abbiamo spuntata ma c’è molto da lavorare. Il rigore? Quelle situazioni sono punibili”

Bologna, 20 settembre 2025 – Vincenzo Italiano cerca di spegnere le polemiche e guardare solo alla prestazione dei suoi nel dopo partita di una gara vinta all’ultimo respiro grazie al rigore di Orsolini. Per il tecnico rossoblù il successo del Dall’Ara è importante ma sotto tanti aspetti la squadra ha ancora bisogno di tempo: “Noi dobbiamo lavorare molto e crescere, è vero che la stagione è all’inizio ma c’è da fare. Io ho fiducia nella mia squadra, oggi chiedevo ai ragazzi di stare calmi e continuare a giocare, controbattendo colpo su colpo a un Genoa messo benissimo in campo”.

La vittoria è arrivata grazie al rigore decisivo segnato da Orsolini ma proprio il penalty assegnato da Collu è stato a lungo contestato dagli ospiti che non hanno giudicato il tocco di mano di Carboni tale da essere punito con il tiro dagli undici metri. Anche in questo caso Italiano è chiaro: “Volete partire dall’episodio del rigore? Mi ricorda molto quello di Bologna-Roma della scorsa stagione, anche in quel caso fu decretato il rigore. Evidentemente queste situazioni vengono considerate punibili”.

Chiosa finale poi sul successo, con una nota di merito anche per il Genoa capace di mettere in difficoltà il Bologna: “Preferisco però parlare di una partita intensa, alla fine l’abbiamo spuntata noi ma il Genoa ha avuto comunque grandi meriti”.