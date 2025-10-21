Italiano, l’aggiusta-Bologna a ritmo di record. Ora servono punti pesanti anche in Europa
Un rendimento superiore il tecnico l’aveva avuto a Firenze. Per trovare la squadra così in alto alla settima, serve tornare ai tempi di Guidolin
C’è un solo Italiano che in carriera, su una panchina di serie A, ha fatto meglio dell’Italiano di oggi, capace di firmare un avvio di campionato da 13 punti in 7 giornate. E’ l’Italiano che nel 2023-2024 guidava la Fiorentina. Bottino dei viola due anni fa alla settima giornata con il tecnico di Ribera in panchina: 14 punti. E’ una di quelle ‘notizie’ da non far leggere sull’altro crinale dell’Appennino, pena il diffondersi di mal di pancia, imprecazioni e giaculatorie assortite, che è il minimo sindacale che può produrre una tifoseria calda come quella viola chiamata a dover fare i conti con il disastroso inizio di stagione di Stefano Pioli: 3 punti in 7 giornate fanno dell’ex pilota rossoblù un tecnico inevitabilmente sulla graticola.
Il Fiorentina-Bologna di domenica al Franchi sarà uno spietato incrocio di popoli contrassegnati da stati d’animo contrapposti. Ma prima, vista da questa parte del crinale, c’è una Europa League da prendere a morsi giovedì nella tana della Steaua Bucarest: il minimo che Italiano possa chiedere a un Bologna che in campionato ha sistemato, grazie al solito brillante lavoro del tecnico, gran parte dei suoi problemi a tempo di record e che adesso ha bisogno di sistemare anche la classifica del giovedì.
Bravo Vincenzo, il cui Bologna richiama alla memoria gli avvii al fulmicotone di Francesco: al secolo Francesco Guidolin. L’ultima volta che i rossoblù hanno conquistato 13 punti nelle prime 7 giornate di serie A sulla panchina rossoblù sedeva il tecnico di Castelfranco Veneto: è successo sia nel 2000-2001 che nel 2001-2002.
Questi sono i numeri, dietro ai quali c’è però la sostanza di un gruppo che, come già un anno fa, è diventato squadra bruciando le tappe e che oggi si è issato a un quinto posto che sa tanto di profumo di Champions, se non fosse che siamo solo a ottobre e l’unico profumo autorizzato è quello delle caldarroste.
Eppure a Cagliari si sono viste tante cose da squadra. Citiamo in ordine sparso: il portiere di riserva, Ravaglia, che torna titolare dopo cinque mesi e con le sue parate spiana la strada alla vittoria; il campione acclamato, Orsolini, che entra dalla panchina e col sorriso sulle labbra mette il sigillo d’autore; Mister Solidità Odgaard, che in questo Bologna se non ci fosse bisognerebbe inventarlo; i lampi di Bernardeschi, che quando migliorerà la condizione potrà davvero, come auspica Italiano, fare la differenza.
E pensare che all’appello mancano ancora il convalescente Immobile, che però a breve tornerà in gruppo, Rowe, l’acquisto più costoso dell’ultimo mercato che fin qui è rimasto ai margini, nonché i gol del centravanti, perché Castro e Dallinga, che si sono divisi il ruolo, fin qui hanno messo a referto una sola rete (a firma del primo), che è un po’ poco in una squadra tornata a riveder le stelle. Intanto giovedì si vede Bucarest, da cui bisognerebbe tornare con i tre punti in tasca. Ai tormenti del popolo viola penseremo poi.
