Italiano: “Lazio tra le migliori d’Italia, cercheremo di metterli in difficoltà”

Bologna, 15 marzo 2025 – Parola d’ordine: concentrazione. Vincenzo Italiano l’ha ripetuto diverse volte nel presentare Bologna-Lazio, prossimo appuntamento dei rossoblù tra le mura amiche del Dall’Ara. Questa è la prima delle dieci sfide cruciali che ci diranno di più su una possibile nuova avventura europea di Orsolini e compagni.

Concentrazione e qualità in campo

I rossoblù vogliono affrontare ogni partita singolarmente, come sottolineato dall'allenatore: “La concentrazione è su domani, su un avversario di grande livello. Lo sta dimostrando in tutte le competizioni. Sarà un’altra partita da giocare con qualità, con la massima attenzione e sfruttando il fattore casa dove ci stiamo esprimendo bene. All’andata ci hanno messo in difficoltà, anche se abbiamo inciso negativamente noi stessi.”

Il ruolo fondamentale della tifoseria

Sull’apporto della tifoseria, Italiano ha sottolineato: “C’è un clima straordinario al Dall’Ara. Se riusciamo a mantenerlo, ci porterà ad avere il nostro dodicesimo uomo, essenziale contro avversari forti. Possiamo mettere comunque in difficoltà tutti. C’è empatia con la tifoseria, dobbiamo salvaguardare questo rapporto. Domani potremo disputare una grande gara.”

Preparazione e condizioni della rosa

La partita vedrà il Bologna con la rosa al completo, una novità di questa stagione. Italiano evidenzia: “È la prima settimana con 24 giocatori di movimento tutti a disposizione. Ci siamo allenati bene. Per mettere in difficoltà gli avversari, serve tutto: furore agonistico, applicazione. Dall’inizio abbiamo delle certezze, ma i subentranti devono darci una grande mano.”

Il recupero di Odgaard è fondamentale. Italiano afferma: “Aver recuperato Odgaard ci permette di lavorare in tanti modi. Avere tutti a disposizione è un vantaggio. Domani sfideremo una squadra che non muore mai, come dimostrato dalla Lazio con giocatori del calibro di Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin. Se vogliamo mantenere il passo, dobbiamo rispondere colpo su colpo.”

Obiettivo europeo

La Lazio è un avversario diretto nella corsa europea, obiettivo dichiarato della squadra: “ Il bersaglio è sempre il massimo. Da inizio stagione abbiamo rincorso bene, ma serve uno sforzo importante. Sapete benissimo che punti servono per le coppe: sempre dai 60 punti in su. Vogliamo rimanere in Europa. Tutto quello che potremo fare cercheremo di farlo, ci impegneremo totalmente.”

Riconoscimenti internazionali

Infine, sull'orgoglio di Castro convocato in Nazionale Argentina, Italiano dice: “ Bravo lui, convocato dalla squadra campione del mondo. Dev’essere una gioia indescrivibile, una spinta maggiore. Quando tornerà darà ancora più forza. E’ un giocatore affamato, con basi straordinarie.”

Un pensiero va anche a Baroni, ex vice allenatore a Verona: “ Baroni sta facendo grandissime cose. Si è dimostrato di grande valore con la Lazio. Siamo due allenatori che lavorano al massimo, con professionalità e che non lasciano nulla al caso.”