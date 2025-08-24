Italiano non drammatizza. "Possiamo crescere tanto. Ciro l’avevo visto teso. Spero nulla di grave»

La qualità, questa sconosciuta. Forse per questo Vincenzo Italiano al triplice fischio di Zufferli ha preso la via dello spogliatoio a testa bassa, con un diavolo per (invisibile) capello. In sala stampa gli è passata la rabbia? Un po’ sì e un po’ no.

"Siamo partiti con poca qualità – ammette il tecnico –. Nella prima mezzora non riuscivamo a trovare le nostre tracce di gioco, le nostre linee di passaggio. Poi poco alla volta siamo usciti dalla nostra area, anche grazie alle giocate palla al piede di Skorupski, e siamo riusciti ad entrare in partita. Non è bastato, ma era solo la prima di campionato".

Lo sapeva, Italiano, che il lavoro da fare quest’anno sarebbe stato tanto e che i meriti pregressi, vedi Coppa Italia di maggio, non avrebbero fatto classifica. "Sapevamo che qui all’Olimpico, contro questa Roma forte, ci sarebbe stato da soffrire – dice –. E qui soffriranno in parecchi. Dopo l’amichevole con l’Ofi Creta ero un po’ preoccupato sulla tenuta e invece abbiamo retto bene fino alla fine, trovando anche quelle tre-quattro occasioni che avremmo potuto sfruttare meglio".

Il tema più caldo però riguarda Lucumi e il suo mal di pancia, che ieri purtroppo ha partorito il patatrac difensivo all’origine del gol di Wesley. "Su Lucumi non voglio dire nulla", è la premessa dell’allenatore. Ma è parlando in generale sui danni del mercato aperto con le prime partite della stagione in corso che Italiano si toglie parecchi sassolini dalla scarpa: "Non so chi vuole questo mercato aperto, di sicuro non io e la maggior parte dei miei colleghi allenatori. Per me è una follia pura vedere gente che vuole andare via, gente che non ha voglia di giocare e che sta al telefono col procuratore: il tutto mentre sul campo ti giochi vita o morte. È una cosa improponibile: non esiste".

Parole taglienti, che precedono quelle amare a commento dell’infortunio di Immobile: "Mi dispiace per Ciro, che ha un entusiasmo e una voglia incredibili. Al pronti via l’ho visto subito un po’ strano e teso, forse perché giocava in uno stadio in cui è stato protagonista. Gli ho fatto anche una battuta: se ti toglievo dopo sei minuti non ti infortunavi... Si è stirato al retto femorale, ma non mi sembra una cosa gravissima. Purtroppo si è fatto male anche Casale, ma infortuni di questo tipo succedono in tutte le squadre in questa fase della stagione".

C’è spazio per soluzioni tampone in arrivo dal mercato? "Mancano pochi giorni e il mercato è imprevedibile", butta lì Italiano. "Vediamo quello che riuscirà a fare la società".

Quanto al suo Bologna, "era solo la prima partita, abbiamo appena aggregato al gruppo due calciatori importanti, come Bernardeschi e Ferguson, e tanti dei volti nuovi sono appena arrivati. Insomma: c’è tempo per crescere e nonostante questa sconfitta dopo la prima mezzora ho visto ragazzi con gli occhi e lo spirito giusti. Dobbiamo alzare la qualità ed è nelle nostre possibilità. Sono convinto che anche quest’anno riusciremo ad essere la squadra che dà fastidio a tutti".