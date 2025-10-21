Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale per una polmonite, non sarà sulla panchina del Bologna domani a Bucarest

Bologna, 21 ottobre 2025 – Vincenzo Italiano non potrà seguire il suo Bologna domani a Bucarest, per la trasferta della terza giornata di Europa League.

L'allenatore rossoblù, infatti, si trova ricoverato al Sant'Orsola per una polmonite. E' stata Casteldebole con una nota, uscita attorno alle 11.15, a dare la notizia: "Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) - si legge nella nota - a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica".

Il percorso clinico di Italiano

Nel comunicato viene spiegato anche il percorso clinico che Italiano dovrà seguire: "L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo - chiude la nota - vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club".

Niccolini sulla panchina del Bologna a Budapest

Domani, quindi, a Bucarest sarà il viceallenatore, Daniel Niccolini, a guidare la spedizione del Bologna in Romania, dove giovedì sera (ore 18,45 italiane) i rossoblù giocheranno la terza gara di Europa League.

Quella contro la Steaua è una sfida cruciale nell'economia della fase a campionato (8 partite) che vede Ferguson e compagni con un solo punto, ottenuto nel pari casalingo con il Friburgo, dopo il ko all'esordio in casa dell'Aston Villa.

Partita cruciale a cui Italiano, seppur da remoto, non farà mancare il suo apporto.

Italiano, in forse la sfida con la Fiorentina

Probabilmente il tecnico rossoblù dovrà saltare anche la trasferta di domenica a Firenze, partita da lui molto sentita, visti i trascorsi in viola.

Ma è presto per fare tabelle esatte: c'è l'evoluzione clinica da aspettare, ovviamente.

E poi c'è lui, Italiano, che farà di tutto per tornare in campo con i suoi ragazzi il prima possibile.