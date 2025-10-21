Acquista il giornale
Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale per una polmonite, non sarà sulla panchina del Bologna domani a Bucarest

L’allenatore rossoblù, ora in cura al Sant’Orsola, non potrà seguire la squadra per la trasferta della terza giornata di Europa League

di GIANMARCO MARCHINI
21 ottobre 2025
Bologna, 21 ottobre 2025 – Vincenzo Italiano non potrà seguire il suo Bologna domani a Bucarest, per la trasferta della terza giornata di Europa League.

L'allenatore rossoblù, infatti, si trova ricoverato al Sant'Orsola per una polmonite. E' stata Casteldebole con una nota, uscita attorno alle 11.15, a dare la notizia: "Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) - si legge nella nota - a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica".

Il percorso clinico di Italiano

Nel comunicato viene spiegato anche il percorso clinico che Italiano dovrà seguire: "L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo - chiude la nota - vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club".

Niccolini sulla panchina del Bologna a Budapest

Domani, quindi, a Bucarest sarà il viceallenatore, Daniel Niccolini, a guidare la spedizione del Bologna in Romania, dove giovedì sera (ore 18,45 italiane) i rossoblù giocheranno la terza gara di Europa League.

Quella contro la Steaua è una sfida cruciale nell'economia della fase a campionato (8 partite) che vede Ferguson e compagni con un solo punto, ottenuto nel pari casalingo con il Friburgo, dopo il ko all'esordio in casa dell'Aston Villa.

Partita cruciale a cui Italiano, seppur da remoto, non farà mancare il suo apporto.

Italiano, in forse la sfida con la Fiorentina 

Probabilmente il tecnico rossoblù dovrà saltare anche la trasferta di domenica a Firenze, partita da lui molto sentita, visti i trascorsi in viola.

Ma è presto per fare tabelle esatte: c'è l'evoluzione clinica da aspettare, ovviamente.

E poi c'è lui, Italiano, che farà di tutto per tornare in campo con i suoi ragazzi il prima possibile.

