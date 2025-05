Italiano: “Abbiamo staccato la spina. Rinnovo? Stiamo discutendo”

Bologna, 24 maggio 2025 – Spina staccata in anticipo. Così Vincenzo Italiano riassume l’ultima sconfitta di questa stagione, il 3-1 casalingo contro il Genoa che chiude l’annata dei rossoblù emiliani a 62 punti, sottolineando comunque come la squadra abbia centrato gli obiettivi stagionali e dando appuntamento alla festa finale: “Oggi abbiamo continuato ancora sulla scia della partita di Firenze, abbiamo staccato la spina avendo forse la pancia piena. Non volevamo fare quella figura nel primo tempo, ma gli obiettivi li abbiamo raggiunti e ci può stare avere un'attenzione diversa. Adesso però dobbiamo festeggiare quello che abbiamo fatto quest'anno".

La squadra ha infatti trionfato in Coppa Italia, qualificandosi automaticamente in Europa League. Per il secondo anno i rossoblù giocheranno le coppe europee, target stagionale: “Era l'obiettivo prefissato, la Champions era difficile e il campionato improbabile. Ci siamo concentrati su un trofeo e siamo stati bravi. Diciamo che l'obiettivo è stato centrato".

Vincere a Roma per Italiano ha avuto un duplice significato, oltre che riportare una coppa a Bologna dopo 51 anni, il tecnico ha sfatato il taboo delle finali perse: “L'unico mio pensiero era fermare l'emorragia di finali perse, a Roma siamo stati tutto l'opposto di quello che siamo stati oggi nel primo tempo. Me la sono goduta, ho visto la gente piangere. Le finali perse mi hanno fatto male e l'ho preparata molto bene anche per questo". Una chiosa poi anche sul futuro, con il rinnovo di contratto che ha tenuto banco in queste ore e l’interessamento del Milan a disturbare la quiete di Casteldebole: "La gente deve solo gioire per qualcosa di fantastico, stiamo discutendo con la società: è il gioco delle parti, presto mettere tutto a posto. Il presidente è un grande".