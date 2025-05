Bologna e Italiano, c'è l'accordo: stipendio di 3 milioni l’anno fino al 2027

Bologna, 28 maggio 2025 – Fumata bianca in arrivo da Casteldebole. Per usare una metafora vaticana, Vincenzo Italiano e il Bologna sono pronti ad andare avanti insieme.

Dopo alcuni giorni di incertezza e di presunte voci di un pressing del Milan sul tecnico di Karlsruhe, dovrebbe arrivare a breve l’ufficialità del prolungamento contrattuale per il mister dei rossoblù.

Per la verità la volontà dell’allenatore non è mai stata messa in discussione, con la priorità data al Bologna ribadita a più riprese.

Il gioco delle parti, come lo ha definito lo stesso Italiano, è andato avanti dalla vittoria della Coppa Italia e fino a queste ore, successive alla festa per il successo di Roma e alla conclusione della stagione.

Decisivo l’incontro di questa mattina, con la dirigenza rossoblù che ha ricevuto a Casteldebole Caliandro e Nappi, gli avvocati che rappresentano gli interessi di Italiano. Il club di Saputo è venuto incontro all’allenatore, mettendo sul piatto 3 milioni di euro a stagione più una serie di bonus per gli obiettivi da raggiungere.

La società ha dato anche importanti rassicurazioni su quelli che saranno i programmi per il futuro, in particolare certezze tecniche sulla volontà del Bologna di continuare a puntare in alto, stimolando in questo modo le ambizioni dell’allenatore ex Spezia e Fiorentina, a partire dalla possibile conferma di alcuni big.

A meno di ribaltoni e smentite dunque viene confermato quanto anticipato anche ieri dall’amministratore delegato Claudio Fenucci: “Sul professionista non abbiamo mai avuto dubbi, sull'uomo abbiamo imparato a conoscerlo ed è nato un rapporto di empatia. Abbiamo voglia di continuare insieme e parleremo nei prossimi giorni per capire come prolungare questo rapporto".

Italiano firmerà perciò un nuovo contratto che lo legherà al Bologna fino al 30 giugno 2027, senza clausole, allungando l’attuale sodalizio in scadenza fino al 2026.