Roma-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Teatro dei sogni rossoblù, centouno giorni dopo la Magnifica Impresa. D’accordo, il 14 maggio nel catino dell’Olimpico felicemente invaso da trentamila bolognesi c’erano Ndoye e Beukema, oggi Immobile e Vitik. Allora ci si giocava una storica Coppa Italia col Milan, stanotte il nuovo Bologna si gioca invece la prima di campionato in casa di una Roma che in estate ha cambiato il manico. Per affidarsi a chi? A quel Gasperini che Italiano a febbraio defenestrò dalla coppa nazionale eliminando la sua Atalanta e avvicinando la Magnifica Impresa. Incroci. Tra un passato recente di gloria in cui specchiarsi e un presente da onorare.

Da che parte girarsi Italiano lo sa perfettamente: "A maggio abbiamo fatto qualcosa di grandioso, siamo strati bravi e ci siamo presi i complimenti di tutti: ma adesso riparte tutto da zero. L’ho detto ai ragazzi: non basta andare in giro a dire che siamo quelli che hanno fatto una grande impresa, ora servono i fatti. Da dove si ricomincia? Dall’entusiasmo che ci ha accompagnato fin qui e che non dobbiamo disperdere. E’ il messaggio che ho trasmesso anche ai nuovi arrivati: siete arrivati in un ambiente che in pochi hanno la fortuna di vedere". Sottinteso: tocca meritarselo.

Prendano nota Immobile, Bernardeschi, Vitik, Heggem, Zortea e Rowe, i volti nuovi di un gruppo che ha ancora voglia di stupire. E che fissa nuovi obiettivi. "Dove arriveremo? – dice Italiano –. Dobbiamo procedere per step. Fino a dicembre-gennaio l’obiettivo è stare dentro a tutte le competizioni, il tutto per poterci giocare qualcosa d’importante nel finale, com’è successo la scorsa stagione". Tempo per amalgamarsi ai nuovi il tecnico ne concede: ma non infinito: "Va loro dato il tempo di inserirsi nel gruppo: ma devono farlo velocemente". Simpatico il ‘report’ del suo primo faccia a faccia con l’inglese Rowe, il gran colpo da 20 milioni del mercato in entrata. "Io con quel poco che so di inglese e lui con quel poco che sa di Italiano ci siamo salutati: gli ho detto che gli concedo un mese per capire bene la lingua. Del resto a Marsiglia aveva De Zerbi, quindi qualcosa di italiano capisce già".

Nuove connessioni: come quella tra Gasperini e la Roma. "Vale per lui quello che valeva per me qui un anno fa: è appena arrivato, gli serve un po’ di tempo, ma si vedono già le sue idee. Tra me e lui sono sempre sfide di grande intensità". Intensità e concentrazione restano le parole chiave: quelle che non si sono viste nel 2-4 con l’Ofi Creta, l’ultima amichevole andata di traverso. "Se stiamo tutti sul pezzo siamo una grande squadra, se perdiamo quell’attenzione diventiamo normali e vulnerabili".

Speciale è di sicuro Ciro Immobile, ex bandiera laziale che oggi sfida gli invisi giallorossi. "Ciro ha valori atletici e fame da ventenne – annuisce Italiano –. Per me può fare tanti gol. E può insegnare tanto anche a Castro". Gioca il maestro e l’allievo prende appunti dalla panchina. Nel teatro dei sogni rossoblù, davanti a milleseicento bolognesi, stanotte si parte così.

Roma-Bologna, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Angelino; Dybala, Soulé; Ferguson.

All. Gasperini. A disposizione: Vasquez, Gollini, Hermosos, Salah-Eddine, Sangaré, Darboe, Pisilli Baldanzi, Dovbyk. Indisponibili: Pellegrini, Bailey. Squalificati: Celik.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile.

All. Italiano. A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, Corazza, Heggem, Posch, Zortea, Fabbian, Ferguson, Moro, Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Karlsson. Indisponibili: Holm. Squalificati: Miranda.

Arbitro: Zufferli. Assistenti: Mondin-Miniutti. IV Uomo: Marchetti. Var: Mazzoleni. Avar: Fabbri.

Roma-Bologna, dove verla in streaming e diretta tv

Roma-Bologna, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A, in programma questa sera alle ore 20,45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile su Dazn, SkySport e SkySport Calcio.