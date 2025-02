Italiano tiene il Bologna sull’attenti in vista di Parma: "Dovremo avere l’approccio giusto"

Bologna, 21 febbraio 2025 – Senza Holm, ma con un Ferguson in più e 3500 tifosi al seguito. Per il derby di domani al Tardini contro il Parma (ore 15) del neo-arrivato Christian Chivu, che ha ereditato la panchina di Pecchia esonerato dopo la sconfitta dei ducali con la Roma di domenica scorsa, Vincenzo Italiano recupera il suo capitano, guardando avanti con fiducia ma con le antenne sempre dritte.

“Affrontando un avversario che ha appena cambiato guida tecnica, bisogna stare molto attenti – avverte i suoi il mister, nella consueta conferenza stampa pre-partita -. La novità, la scossa interna che si viene a creare, il dispiacere per l'allenatore che va via e poi la voglia di riscattarsi: tutto questo farà si che ci troveremo davanti un ambiente che vorrà reagire, e per questo dovremo prestare la massima attenzione. Il Parma ha sempre giocato bene, esprimendo un buon calcio, e cercherà di fare lo stesso domani, dando il massimo. Dovremo essere bravi ad approcciarla nel modo giusto".

Allerta Parma per Italiano e per il Bologna. I crociati non vincono dal 28 dicembre e hanno perso le ultime quattro gare, ma la brutta sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo. Servirà quindi una prestazione solida, facendo affidamento anche su alcuni dei volti nuovi del mercato invernale, Calabria su tutti: l’ex Milan è in ballottaggio con De Silvestri per prendersi il posto in fascia al posto dell’infortunato Holm.

“Davide si gioca una maglia con Lollo: sono entrambi affidabili e top”. E poi c’è anche la carta Orso da potersi giocare. “Riccardo sta bene, ha fatto la settimana intera con la squadra ed è perfettamente rientrato dentro il gruppo: si era fatto male mentre era in una condizione strepitosa. Torneremo a dargli minuti, vedremo se dall'inizio o a partita in corso, di certo ritroviamo un giocatore importante”.

Tra i rientri, anche quello di Dallinga, non ancora al top, ma in miglioramento rispetto al match di venerdì scorso contro il Toro. “Thijs ha questo fastidio che si porta dietro da un po' all'adduttore e all’addome, ma si allena forte. Deve stringere i denti, perché nessuno mai riesce sempre a giocare con una condizione elevata. Quando c’è, è un valore aggiunto per il gruppo”.

Dai singoli al gruppo, dalla squadra agli obbiettivi, quello del Bologna è chiaro: provare a tornare in Europa. “Usciti dalla Champions, il nostro obiettivo resta la Coppa Italia e il piazzarsi tra le squadre top. Avevo visto i ragazzi amareggiati per essere usciti dall’Europa, ma comunque orgogliosi per quello che abbiamo dimostrato e per la crescita che abbiamo mostrato sul campo. Gli obiettivi che abbiamo sono chiari, ma dovremo essere all'altezza della situazione. Il ranking? – conclude Italiano – Dispiace per l'uscita delle italiane. E il Milan? Non ne abbiamo parlato ad oggi. L'unico focus è verso Parma. E’ un derby, con tanti dei nostri tifosi al seguito, la nostra concentrazione è su quello, poi penseremo al Milan. Pretendo attenzione massima per domani”.

Arbitrerà Abisso di Palermo, assistito da Baccini e Rossi, quarto uomo Feliciani, al VAR Marini e Pezzuto.

Di seguito, i convocati di Vincenzo Italiano per la gara di domani:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Orsolini.