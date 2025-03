Italiano, una risposta da grandi: "La classifica è sempre più bella"

Finalmente la prima vittoria in trasferta del 2025. La risposta che Vincenzo Italiano chiedeva al suo Bologna dopo le prestazioni deludenti con Empoli, Lecce e Parma arriva al Bentegodi: "E la classifica è sempre più bella", spiega il tecnico. Aggancio al quinto posto riuscito, aspettando la sfida Lazio-Udinese di questa sera e il faccia a faccia di domenica con i biancocelesti. Quello che fa sorridere il tecnico, è il segnale di forza del gruppo: "Volevamo e dovevamo dare una risposta a noi stessi dopo le ultime trasferte non belle per qualità ritmo e dinamismo. Avevamo bisogno di una svolta mentale lontano dal Dall’Ara, dove ci riesce più facile performare ad alti livelli. Fuori avevamo perso qualcosa: oggi però siamo stati bravi nella gestione della gara e a sfruttare con concretezza le occasioni. I ragazzi mi sono piaciuti, anche se ci siamo complicati la vita nel finale".

Perché il successo arriva, ma i rossoblù rischiano di dare un calcio al secchio del latte sul 2-0 e con l’uomo in più subendo il ritorno dell’Hellas e subendo il gol di Mosquera. Ma considerato che la vittoria in trasferta mancava dal 21 dicembre a Torino, Italiano preferisce sottolineare maggiormente gli aspetti positivi: "Vincere non è facile per nessuno, i risultati non scontati sono all’ordine del giorno, specie in un finale di stagione in cui i punti pesano di più. E qui, contro questo Hellas, sono convinto che vinceranno in pochi. Non abbiamo praticamente mai concesso il fianco alle loro ripartenze, trovando soluzioni e giocate contro il loro blocco basso difensivo. Mancano dieci gare, dobbiamo cercare di tenere il passo, quella di oggi è una vittoria da squadra forte, matura".

E finalmente lunga. Italiano si gode il contributo dei subentrati: "Dico bravi a tutti. Cambiaghi entra e fa gol, Dominguez entra nell’azione con l’assist, Odgaard è rientrato alla grande. Siamo stati a lungo senza Ferguson e Cambiaghi, avevamo perso Orso, Jens e altri e li abbiamo ritrovati, come Aebischer, che è entrato benissimo. Se chi subentra offre questo supporto a chi comincia possiamo andare lontano". Italiano non vuol sentir parlare del possibile rigore di Ferguson su Bradaric (per Zanetti "era lampante"): "Dal vivo pensavo fosse scivolato, non l’ho rivisto. A noi quest’anno sono accadute diverse sviste, alcune clamorose. Penso gli episodi possano compensarsi nell’arco di un campionato, ma alla lunga le squadre forti vengono fuori e vanno oltre queste cose". Come il suo Bologna. Una sola cosa non gli è piaciuta, spedendo un chiaro messaggio a Dallinga: "Doveva chiudere la gara col 3-1. Ha dato tutto, ma lì non doveva sbagliare, perché se sul tacco successivo del Verona Lucumi avesse toccato la palla con la mano, non sarei venuto a parlare per la rabbia dello spreco. E altre volte è accaduto".