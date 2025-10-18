Italiano, una valigia piena di dubbi. Bucarest pesa: Lucumi può riposare

Vincere a Cagliari: è questo il primo e unico pensiero di Vincenzo Italiano, in vista della ripresa. A Casteldebole assicurano che non si parli della trasferta di Bucarest di Europa League. Ma a prescindere che non se ne parli, va da sè che sia nei pensieri, in quanto incrocio cruciale per i destini europei. Non bastasse, seguirà la trasferta di Firenze.

E allora, considerando pure che nel corso della sosta dodici rossoblù hanno lasciato Casteldebole rientrando alla spicciolata nel corso di questa settimana, è normale che il tecnico debba fare qualche calcolo. Tu chiamalo turn over, se vuoi. Ma nei pensieri di Italiano c’è quello di schierare il miglior undici possibile di giornata in giornata.

E il miglior undici possibile, alla luce dei rientri dei nazionali, in vista di Cagliari, potrebbe andare di pari passo con il lavoro in gruppo e il numero di allenamenti sostenuti in gruppo, fornendo un naturale turn over.

Si parte con la difesa: Lucumi è tornato in gruppo solo ieri dopo il volo trans oceanico per gli impegni con la Colombia: dato il tour de force alle porte, difficilmente giocherà tutte e tre le partite e non è escluso che possa saltare proprio Cagliari, con Casale Vitik ed Heggem in tre per due maglie, in rigoroso ordine di rientro, con Casale che è rimasto a Casteldebole e cerca l’occasione del rilancio dopo l’infortunio della prima giornata. Zortea spera nell’occasione dell’ex sulla fascia destra, come Lykogiannis a sinistra.

Ci spera pure Sulemana a centrocampo: ma il ghanese ha sostenuto la prima settimana di allenamento in gruppo dal suo arrivo e pare destinato alla panchina, che rappresenta comunque la prima convocazione.

In mediana, probabile spazio a Moro: con lui titolare, il Bologna ha conquistato tutti i 10 punti messi in carniere in classifica fin qui: con lui uno tra Freuler e Ferguson, con uno dei titolarissimi tenuto in caldo per la Coppa. Ma c’è pure un Pobega che cerca minuti e ha bisogno di ritrovarne: da capire se a partita in corso, come possibile, specie ora che con il rientro di Sulemana (fuori dalla lista Uefa) il reparto è al gran completo.

Eccezion fatta per Immobile, ancora alle prese con il lavoro differenziato e destinato a rientrare in gruppo la prossima settimana, in vista della Fiorentina, il Bologna è al gran completo e Italiano ha l’imbarazzo della scelta, anche se non soprattutto davanti. Odgaard reduce da 2 gol, pare destinato alla riconferma, avendo peraltro lavorato in gruppo durante la sosta. Qualche rotazione possibile tra Orsolini e Bernardeschi a destra e Cambiaghi, Rowe e Dominguez a sinistra. Ma i due nazionali azzurri partono con i favori dei pronostici.

Davanti è ballottaggio tra Castro e Dallinga, col primo che è sempre stato attaccante titolare di Coppa fin qui e il secondo in crescita: assist col Pisa e rigore conquistato con il Lecce. E’ corsa a due dubbio che Italiano scioglierà solo alla vigilia.