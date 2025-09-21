Italiano, Var bene così. "Questi ormai sono rigori. Gara sporca e intensa. Bravi i miei a crederci»

Con le unghie, con i denti, con il cuore: e sulla linea del traguardo con il Var. Ma così va il mondo oggi: soprattutto così funziona il Var. Vincenzo Italiano, che fa sempre dell’onestà la sua cifra morale, sa bene come indorare la pillola al collega Vieira.

"A Patrick l’ho detto: so come ci si sente a perdere così, su un episodio come questo. Ma è pari pari il rigore che lo scorso anno ci hanno fischiato contro con la Roma per il mani di Lucumi nei minuti di recupero. Oggi sono diventati rigori punibili e bisogna stare tutti più attenti in area".

Tutto è bene quel che finisce bene. Compreso il suo Bologna, che pure aveva iniziato il pomeriggio con scarsa lucidità offensiva e nel secondo tempo è pure andato in apnea. "Lì mi sono girato verso la panchina per predicare calma – dice Italiano –. Perché c’erano ancora i cambi a disposizione e c’era tutto il tempo sufficiente per ribaltarla tirando fuori la nostra qualità".

E’ successo, grazie a un Castro "che è tornato il Castro vero, perché non era facile giocare su una gamba sola come ha fatto lui per tre mesi", e a un Orsolini che "forse se avessi avuto un altro cambio avrei tolto: non l’ho fatto prima perché Heggem non ce la faceva più e ho dovuto far uscire lui. Alla fine tenere in campo Orso si è rivelata la scelta giusta".

Per l’appunto, tutto è bene quel che finisce bene: ma è stato un sabato di sofferenza, caduta e resurrezione. "E’ stata una partita sporca e intensa – spiega Italiano – grazie a un Genoa che ha fatto una grande prestazione e a un Bologna che ha avuto il merito di non mollare fino alla fine, ribattendo colpo su colpo e portando a casa tre punti che per noi sono importantissimi".

Cancellare il ko col Milan: questo era il primo obiettivo. "Volevamo dare un segnale di reazione e lo abbiamo dato", dice il tecnico. Secondo target: approcciarsi al debutto di giovedì in Europa League nella tana dell’Aston Villa con la spinta a di un risultato positivo. "Adesso comincia un tour de force tremendo di partite giocate ogni tre giorni e io so bene cosa vuol dire giocare il giovedì in Europa, rientrare nel cuore della notte e la domenica dover scendere di nuovo in campo – sottolinea il tecnico –. Vuol dire che tutti devono farsi trovare pronti. Ma perché questo accada bisogna accelerare l’inserimento dei nuovi e dare minutaggio a chi fin qui ha giocato meno. Questo inevitabilmente un po’ ci rallenta nel processo di crescita ma è una strada obbligata".

"Dobbiamo crescere e lo faremo – conclude –, ma oggi ho visto dei passettini in avanti: abbiamo messo un altro mattoncino".

E lui ha messo Bernardeschi sotto punta, non sulle corsie esterne. "E’ in quella posizione che può darci tutta la sua qualità quando la condizione sarà cresciuta", taglia corto il tecnico, che nel primo tempo ha invitato più volte l’ex Toronto a non allargarsi troppo sulle fasce, nella terra di Orsolini e Dominguez. Piccoli aggiustamenti da apportare a una macchina il cui motore non sprigiona ancora tutti i cavalli. Ma intanto con 6 punti in classifica si vede un mondo più sereno.