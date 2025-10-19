Italiano sulla vittoria del Bologna contro il Cagliari: “Prova di valore, guardiamo avanti”

Bologna, 19 ottobre 2025 – Prova di valore, senza sofferenze e frutto di una preparazione attenta del match. Questo l’Italiano-pensiero nel dopo partita di Cagliari-Bologna. Il successo dei rossoblù in Sardegna segna anche la prima vittoria stagionale in trasferta, consegnando la squadra ai piani alti della classifica ma soprattutto dando a Orsolini e compagni un’iniezione di fiducia importante dopo la pausa e in vista di un periodo molto intenso: “Siamo riusciti a concedere poco, a parte l’intervento di Ravaglia su Felici. La prestazione è di valore, si tratta di tre punti belli per la nostra classifica”.

I tre punti conquistati all’Unipol Domus hanno anche un ulteriore valore perché arrivati contro una squadra che lo stesso Italiano aveva più volte elogiato alla vigilia: “Temevamo la capacità del Cagliari di ribaltare spesso l’azione, l’avevamo preparata nel modo giusto e abbiamo curato bene tanti aspetti, amministrando nel finale il risultato senza soffrire. Siamo riusciti a concedere poco, a parte l’intervento di Ravaglia su Felici”.

Per il tecnico rossoblù però è già tempo di guardare avanti perché, seppur importante, il successo contro il Cagliari rappresenta un mattoncino in un lungo percorso che vedrà il Bologna già tornare in campo giovedì 23 ottobre a Bucarest per l’Europa League: “Ora si rientra a casa e mercoledì si partirà per la Romania, ci aspetta un prosieguo di settimana delicato e importante”.