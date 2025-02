Italiano: "Volevamo la vittoria, grazie al pubblico che ci sostiene sempre"

Bologna, 27 febbraio 2025 – “Volevamo aggiungere punti alla nostra classifica e ci siamo riusciti con una grande prestazione, meritata”. Vincenzo Italiano non ha dubbi, il suo Bologna ha fatto ciò che era chiamato a fare, vale a dire vincere prendendo il bottino massimo in questo recupero contro il Milan, un risultato raggiunto anche grazie ad una prestazione concreta che ha visto i rossoblù ribaltare il risultato: “Abbiamo concesso poco. Sono felice per l’ennesima reazione dei ragazzi, non abbiamo commessi grandi errori. Essere andati sotto per un’imprecisione e poi reagire, devo dire bravi ai ragazzi per averci creduto”.

Per il tecnico di Karlsruhe i cambi e la spinta dello stadio sono stati decisivi, così come alcuni dei titolari che non hanno mai mollato: “Dico grazie al sostegno di uno stadio straordinario. L’abbiamo vinta anche con i cambi, Castro e Ferguson erano stanchi ma li ho spremuti e hanno dato tutto. Sono contento per il recupero di Odgaard, anche Cambiaghi continua a crescere e con la partita in corso può dare un grande contributo. Recupereremo anche Orsolini, oggi mi è dispiaciuto non mandarlo in campo ma la partita si è messa così, ci saranno le occasioni per lui e saprà essere decisivo. Fabbian? É stato uno degli artefici della rimonta. Non voleva nemmeno uscire, anche se era stremato. Ha lavorato tantissimo tra le linee”.

Proprio la prossima partita sarà fondamentale, con la squadra che dovrà mantenere alta l’attenzione: “Dobbiamo cercare di essere quelli visti stasera anche in altre partite, non solo in casa. Oggi abbiamo fatto anche un discorso in vista del Cagliari. Tanti che hanno giocato dovranno fare un miracolo per recuperare del tutto, ci sono alcuni che invece hanno riposato. Vedremo chi potremo schierare anche domenica dopo questa battaglia con il Milan. Giocare con così poco riposo è difficile e per me è fondamentale sfruttare a pieno questa rosa. Avevamo già messo in preventivo il prossimo impegno”.