Italiano vuole una squadra al Max : "A San Siro ci aspetta una battaglia"

Centoventitré giorni dopo la notte magica dell’Olimpico in cui il suo Bologna ha alzato al cielo la Coppa Italia lo stratega con cui duellare non è più Conceiçao: in compenso c’è di nuovo il Milan. "Non sta a me fissare i loro obiettivi – azzarda Italiano –. Ma un Milan che non fa le coppe e che si è messo in casa un Pallone d’Oro (Modric, ndr) credo che dovrà puntare molto in alto".

E il Bologna a cosa punta? "Serve un po’ di tempo per capire come e chi saremo – è la premessa – Dopo tre sole giornate di campionato voglio la prestazione, ma vogliamo anche portare a casa dei punti. Affronteremo il Milan con umiltà e sarà una battaglia".

Il guerriero Italiano certo non ha paura, anche se in carriera una sola volta ha battuto il nuovo Allegri: è successo in un Fiorentina-Juve 2-0 del 21 maggio 2022 al Franchi. Completano il quadro un pari e 6 sconfitte. Ma sono numeri a cui a fine maggio, con la batosta in Coppa ancora calda, non hanno dato peso i dirigenti rossoneri che un pensierino a Italiano lo avevano fatto. Vincenzo glissa: "Io vicino al Milan? Gli apprezzamenti fanno sempre piacere, ma è inutile rispondere a questa domanda: ora il focus è solo il Bologna. Qui si sta bene e si crescerà, perché il club è ambizioso e c’è una piazza che spinge. Concentriamoci sul nostro presente: siamo alla vigilia della fase delle partite giocate di giovedì (in Europa League, ndr) e di domenica, quindi tutti dovranno farsi trovare pronti".

Tutti meno gli infortunati Immobile, Holm, Casale, Sulemana e Pobega ("per provare a limitare tutti questi infortuni io e il mio staff perdiamo il sonno...").

Ma nel Bologna c’è anche il nuovo che avanza. "Tutti gli ultimi arrivati, a cominciare da Rowe, stanno facendo il massimo per inserirsi nel minor tempo possibile". Qualcuno, però, è un passo indietro. E parte una tiratina d’orecchi: "Bernardeschi nei tre anni all’estero forse si è un po’ dimenticato della velocità e dell’aggressività del calcio che si gioca in Italia: deve fare uno ‘switch’. Ma ci sono io a stimolarlo, perché so che quel suo piede sinistro per noi può fare la differenza".

Parole al miele invece per Castro: "Non ha più male al piede ed è tornato quello che era prima dell’infortunio". C’è un pensiero positivo anche per Ferguson: "Vedergli giocare due gare da titolare con la sua nazionale è stato importante. Lewis adesso ha alzato il ritmo". Quanto a Lucumi, "da professionista vero, dopo i giorni in cui era distratto dal futuro, ha capito che dovrà fare una grande stagione: per il Bologna e per fare un bel Mondiale con la sua nazionale". Mettendo insieme le tessere del mosaico si evince che in difesa Lucumi e Heggem sono in leggero vantaggio su Vitik per le due maglie da centrali, che a centrocampo Ferguson può essere la spalla di Freuler e che in attacco Fabbian potrebbe essere preferito a Odgaard in funzione anti-Modric alle spalle del tridente Orsolini-Castro-Cambiaghi.

Zero polemiche infine con Fabregas, che due settimane fa aveva detto, assai poco elegantemente, che "da quando c’è Italiano non ho mai visto una partita bella del Bologna". "Con Cesc ho parlato più volte – dice Italiano –. Ognuno ha la sua idea di calcio. Sono convinto che io posso imparare da lui e lui da me".