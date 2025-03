Jens, trequarti di felicità. "Bologna, continua così». E la Danimarca lo convoca

Torna titolare e il Bologna riprende a volare anche in trasferta. Jens Odgaard si conferma sempre più decisivo negli equilibri: equilibri tattici e di gioco, dato che è attorno a lui che Italiano ha disegnato il suo Bologna con il 4-2-3-1. Suo il gol che sblocca il match: inserimento e sinistro a giro sul secondo palo, sfruttando il filtrante e l’intuizione di Calabria. Suo anche un tiro al volo a inizio gara, e una conclusione sotto misura su cui Montipò è miracoloso, negandogli la doppietta. Lotta, contrasta, fa impazzire Duda prendendolo alle spalle con inserimenti continui, ma pure Valentini e Coppola con tagli centrali. Ci mette il quinto gol stagionale, il terzo in trasferta dopo quelli con Genoa e Cagliari. Si prende il premio di uomo partita, si concede sorridente ai fotografi. Sorriso alimentato dalla notizia che corre dopo il triplice fischio: è arrivata la convocazione da parte della Danimarca, con annessa possibilità di vestire per la prima volta la maglia della sua nazionale. E’ la dimostrazione del fatto che la sua crescita è sotto gli occhi di tutti, palese ed evidente. Nel ruolo di trequartista ha dato una svolta tattica alla squadra, che può diventare svolta personale, per la carriera.

"Sono felice, in questa posizione sento molta fiducia, mi trovo bene nel mio nuovo ruolo", racconta Odgaard a fine gara. Cresce la fiducia, la rincorsa all’Europa e la scalata alla classifica continuano: "Ma noi dobbiamo continuare a pensare partita per partita". Più che definire a parole l’obiettivo finale, il danese preferisce costruirlo sul campo: "Fare tre punti fuori casa è sempre difficile e ci siamo riusciti, grazie anche al gol di Cambiaghi: sono contento per lui e per la sua prima rete dopo il lungo infortunio, e per tutti i nostri tifosi". E’ felice pure Italiano, che si gode l’intuizione del cambio di ruolo del 21: "Jens è sbocciato, è letteralmente esploso in questa posizione. E’ concreto sotto porta, attacca gli spazi e affianca la punta in profondità, ha struttura e capacità di sacrificarsi. Interpreta alla perfezione la doppia dimensione di attaccante e centrocampista aggiunto. Non è ancora al cento per cento, ma anche per questo ho pensato dovesse essere schierato in una gara così importante".

Missione compiuta. Straordinaria, la stagione di Odgaard che può eguagliare la migliore annata della sua carriera: correva il 2022-23 quando totalizzò 9 reti e 4 assist all’Az Alkmaar, in Eredivisie. Ma questa volta in A: vale doppio e pure il possibile esordio in nazionale. Sì, Odgaard è sbocciato ed è un’altra intuizione vincente: degli uomini mercato e di Italiano, che puntano dritti al ritorno in Europa.