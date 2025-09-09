Jhon protagonista con la colombia: "voglio crescere ancora». Lucumi e un’ascesa mondiale

Dopo un lungo braccio di ferro di mercato e un inizio di stagione di alti e bassi Jhon Lucumi ritrova il sorriso. Venerdì la Colombia ha battuto 3-0 la Bolivia, staccando il pass per i prossimi mondiali: "Per me è stata una qualificazione con alcuni aspetti da migliorare", ha dichiarato il centrale rossoblù ad As Colombia, in vista dell’ultima sfida con il Venezuela. "È stata la mia prima qualificazione da titolare e ora voglio sfruttarla al meglio, con l’idea di continuare a crescere, migliorare e raggiungere il livello di eccellenza che la nazionale desidera, per arrivare da protagonista al mondiale".

Lucumi è ormai punto fermo dei ‘Cafeteros’ e le sue ambizioni passeranno dalla stagione con il Bologna. Almeno fino a gennaio. Il Sunderland le ha provate tutte per portarlo in Premier e lui ha sperato fino all’ultimo di provare una nuova esperienza e firmare un contratto da 3 milioni netti a stagione. In Inghilterra sono certi che il Sunderland ci riproverà a gennaio: ammesso e non concesso che Lucumi non firmi il prolungamento di contratto con il Bologna.

Mercoledì Lucumi disputerà l’ultima gara di qualificazione, poi il rientro sotto le Due Torri, dove, insieme alla ripresa del campionato con il Milan, si aprirà una nuova partita: quella del rinnovo. Il Bologna intende proporgli il prolungamento fino al 2029 a circa 1,5 milioni di euro, rispetto agli attuali 800mila di stipendio. Resta da capire se Lucumi accetterà e rinvierà discorsi di mercato all’estate prossima, anche per concedersi la serenità che il primo mondiale necessità nella marcia di avvicinamento, o se invece il braccio di ferro estivo possa continuare con un mancato rinnovo che forzi la mano all’addio. Intanto, dopo l’errore e le lacrime con la Roma, i sorrisi: l’ingresso fondamentale con il Como, senza sbavature, e il pass per il mondiale: "Siamo felici di aver raggiunto il nostro obiettivo – insiste Lucumi – ora dobbiamo lavorare per giocare una grande partita con il Venezuela perché il nostro obiettivo è continuare a crescere e migliorare alcuni aspetti fondamentali in chiave futura: sia a livello individuale che di gruppo. Siamo molto concentrati, rilassati per aver raggiunto il nostro obiettivo, ma desiderosi di continuare a migliorare". Concentrazione: parola d’ordine per evitare cali e ‘lucumate’. Alla voce rinnovo, Lucumi è una priorità, insieme a Orsolini, uno che si è fatto scivolare addosso gli interessamenti di Arabia, Manchester United e Milan. Ma pure Skorupski, in scadenza a giugno, e Freuler, che rispetto al portiere, pur essendo in scadenza, ha un’opzione che il club può esercitare per estendere il suo accordo fino al 2027.

Marcello Giordano