Jimenez nervoso, Musah non molla. Joax Felix inesistente, Theo soffre

Maignan 6 Mura Dominguez e a fine primo tempo è suo il lancio che porta al gol di Leao. Incolpevole sui gol.

Jimenez 4,5 Dominguez gli scappa da tutte le parti e si innervosisce. Cambiaghi lo brucia per l’assist del 2-1.

Thiaw 4,5 Sfiora il secondo autogol di fila, sul pareggio rossoblù si perde Fabbian e a dieci dal termine Casale lo sovrasta cogliendo il palo.

Pavlovic 4,5 Impeccabile nel primo tempo, disastroso nella ripresa: inizia con una palla persa da cui nasce la punizione del pareggio e sul piazzato viene sovrastato da De Silvestri, con Castro che gli sfila alle spalle per il tap in dell1-1. Si perde Ndoye sul 2-1.

Hernandez 5 Soffre Ndoye, che lo costringe sulla difensiva e al giallo sulla punizione che porta all’1-1.

Musah 6,5 Esterno in fase di possesso, centrocampista aggiunto in fase difensiva. Pressa, recupera, arriva sul fondo sfiorando il 2-1.

Fofana 6 Davanti alla difesa è diga preziosa. Blocca le linee di passaggio centrali per Castro e recupera palloni. In impostazione, trova un paio di verticalizzazioni pericolosissime. L’ultimo a mollare.

Felix 4,5 Nel primo tempo combina poco o nulla, sbagliando 2-3 rifiniture potenzialmente pericolose. Non punge davanti, si abbassa a cercare spazi, ma gira a vuoto e dopo un’ora lascia spazio a Pulisic.

Reijnders 5 Dopo 20“ trova la verticalizzazione che manda in contropiede Musah. E’ un grande inizio ma finisce lì. Da mediano è depotenziato.

Leao 6 Resta in attesa per quasi un tempo: sulla sponda di Gimenez brucia De Silvestri e non lascia scampo a Skorupski. Poi torna in letargo.

Gimenez 5 Si divora l’1-0 dopo 24“. Soffre la marcatura a uomo di Casale. Non trova conclusioni, ma a 2 minuti dall’intervallo sovrasta il difensore e trova la sponda che lancia Leao verso l’1-0, ma è poco.

Pulisic 5 Dentro per uno spento Felix, ma fa poco di più.

Jovic 5 Un colpo di testa.

Abraham sv

Allenatore Conceicao 4,5 Secondo ko consecutivo, la Champions resta a 8 punti, la difesa fa acqua, la squadra non ha un’anima e i cambi non danno nulla.

Voto squadra 5

Marcello Giordano