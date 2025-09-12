Joey e Gerry, le due facce dell’America. Il Bologna sfida il Diavolo nel derby fra patron

Joey e Gerry: così vicini e così diversi. Entrambi figli di un’America mescolata a origini italianissime, entrambi votati alla sostenibilità finanziaria. Eppure uno, Joey, circondato dall’affetto e dalla stima dei bolognesi; l’altro, Gerry, ‘nemico’ dichiarato per la curva rossonera che non perde occasione per chiedergli, più o meno rumorosamente, di passare la mano.

Milan-Bologna di domenica al Meazza non è solo il remake, seppure in tono assai minore, della finale di Coppa Italia del 14 maggio. E’ anche il faccia a faccia tra Cardinale e Saputo, proprietari americani nati dall’altra parte dell’oceano a 700 chilometri di distanza (quelli che separano Montreal da Filadelfia) che hanno portato lo ‘sport business’ nella serie A. Senza badare a spese, va detto: perché per fare business bisogna innanzitutto investire.

Cardinale, tra acquisto del Milan attraverso il fondo RedBird, rifinanziamento dell’operazione nel rapporto con il precedente proprietario (il fondo Elliott) e spese preliminari per l’ipotesi di nuovo stadio, dal 2022 ad oggi ha già messo sul piatto più di 800 milioni. Nei suoi dieci anni (abbondanti) da proprietario del Bologna Saputo si è fermato a 280 milioni, effetto di sistematiche iniezioni di capitale prima per tenere il club in A e poi per proiettarlo, nelle ultime due stagioni, sul palcoscenico delle agognate coppe.

Sia nel caso di Cardinale che di Saputo non sono stati soldi a fondo perduto. Se la proprietà rossoblù, grazie agli introiti della Champions League e agli ultimi due mercati estivi all’insegna di maxi incassi da cessioni eccellenti, chiuderà a breve il suo primo bilancio in attivo, il Milan a trazione Cardinale a sua volta ha rimesso a posto i conti, in virtù di introiti commerciali da record e di operazioni in uscita che hanno fruttato preziosi introiti.

La differenza, sostanziale, è che mentre da due anni il Bologna di Saputo sul campo vola sulle ali di risultati sportivi che su piazza mancavano da 50-60 anni, il Milan della scorsa stagione rimasto fuori dalle coppe ha fatto toccare al club rossonero uno dei punti più bassi della sua gloriosa storia.

Risultato: Saputo, peraltro già omaggiato dalla piazza negli anni della tranquilla sopravvivenza in A, è l’icona di un Bologna finanziariamente sostenibile e (con)vincente, mentre Cardinale, agli occhi della curva rossonera, è l’emblema di un Milan senz’anima, che fa quadrare i conti ma che sul campo non cava un ragno dal buco. Resteranno nella storia dei rispettivi club? Saputo sì, e probabilmente ancora a lungo.

Cardinale non è dato sapere, se è vero che si rincorrono le voci su una trattativa per la cessione del Milan alla potentissima famiglia Steinbrenner, già proprietaria dei New York Yankees.

Joey e Gerry, in ogni caso, hanno in comune le loro origini italiane. Saputo, nato a Montreal, ha padre siciliano e madre veneta, Cardinale, con i natali a Filadelfia, è invece figlio di un napoletano/siciliano e di una madre abruzzese che di cognome fa D’Annunzio. Due facce d’America con il forte richiamo delle radici.