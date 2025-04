Joey Saputo con i tifosi rossoblù al Bluenergy Stadium: Bologna in corsa per la Champions

Saranno circa un migliaio i tifosi rossoblù che questa sera si accomoderanno nel settore di curva ospiti del Bluenergy Stadium. Mille più uno: Joey Saputo (foto Schicchi). L’azionista di maggioranza rossoblù, come già nella trionfale notte di Coppa Italia con l’Empoli, sarà al fianco dei rossoblù in una stagione che dal suo punto di vista di ‘doppio’ proprietario è decisamente double-face. Ai successi in serie del Bologna fanno purtroppo da contraltare gli affanni in Major League Soccer del Cf Montreal, squadra in acclarata crisi di gioco e risultati. L’ultima battuta d’arresto (0-1), nella notte tra sabato e domenica, sul campo dei New York Red Bulls inchioda la franchigia del Quebec all’ultimo posto in classifica nella Eastern Conference, con un bottino di 3 punti dopo 10 giornate, frutto di 3 pareggi e 7 sconfitte. A Casteldebole la vittoria è la regola, a Montreal una chimera. Ma stanotte, vista da qui, conta solo Udine. E una corsa alla Champions che lenisce i patimenti d’oltreoceano.

Intanto per la sfida con la Juventus del 4 maggio al Dall’Ara il tutto esaurito è solo questione di ore. Una volta riempito lo spicchio di curva San Luca riservato ai tifosi bianconeri resteranno solo pochi biglietti di tribuna.

Il tutto aspettando comunicazioni ufficiali circa la vendita dei biglietti della finale di Coppa Italia. C’è una città che frigge in attesa di poter dare il 14 maggio l’assalto all’Olimpico.

m. v.