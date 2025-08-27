Ottimismo Rowe, sabato può essere arruolato. Dall’ex Marsiglia dipende anche il futuro di Karlsson

Cresce l’ottimismo, a Casteldebole, circa la possibilità di poter vedere all’opera l’ultimo arrivato Jonathan Rowe sabato (alle 18.30) con il Como. Forse non partirà dall’inizio, considerato che tra l’altro ieri non si è allenato, ma per un valido motivo: l’inglese aveva appuntamento all’ambasciata di Parigi ieri mattina per ottenere la documentazione utile al fine del suo tesseramento e la dirigenza è convinta di poter avere le carte in mano in tempi utili per tesserarlo e inserirlo tra i convocati per la sfida alla squadra di Fabregas.

Rowe è rientrato ieri sera a Bologna e questa mattina, salvo sorprese, dovrebbe allenarsi regolarmente in gruppo in attesa dell’arrivo dei documenti. Dopo la sfida con il Como, tra l’altro, non avrà occasione di sfruttare la sosta per lavorare al servizio di Italiano per bruciare le tappe del suo inserimento: salvo sorprese, infatti, rientrerà in Inghilterra per rispondere alla chiamata dell’Under 21, impegnata in Kazakistan lunedì 8 settembre per la gara di qualificazione agli Europei di categoria.

Aspetta novità su Rowe pure Karlsson: perché l’idea del Bologna è quella di dare il via libera alla partenza dello svedese una volta che avrà la certezza di poter contare su Rowe. Ergo, ad oggi non sono escluse partenze last minute. Qualcosa sul piatto c’è, per Karlsson: Torino e Udinese, ad esempio, hanno chiesto sue notizie. Lo aveva fatto anche il Betis, che oggi pare però pista raffreddata, ma gli agenti dello svedese lavorano pure sul mercato turco, che chiuderà i battenti il 12 settembre. Il club rossoblù vorrebbe totalizzare 5-6 milioni con cessione a titolo definitivo.

Crescono le quotazioni di Cagliari e Sassuolo per Stefan Posch: con un contratto in scadenza nel 2026, il Bologna chiede il trasferimento a titolo definitivo intorno ai 5 milioni, dopo che l’Atalanta in estate non l’ha riscattato dal prestito per i 7 pattuiti. Ci sarebbe già così il tesoretto per arrivare a un centrocampista da circa 10 milioni di costo cartellino, come potrebbero essere Mandragora e Kjærgaard. Ma gli esuberi non sono finiti: il Bologna è pronto a valutare offerte a titolo definitivo, e non solo di prestito, per Mihajlo Ilic, il centrale acquistato per 5 milioini tra parte fissa e bonus che non ha convinto Thiago Motta prima e Italiano poi. In uscita Corazza, in questo caso in prestito: c’è il Catanzaro pronto a garantire un percorso di crescita, le parti ne stanno discutendo. Solulzioni da trovare anche per Bonifazi e Okwonkwo.

Marcello Giordano