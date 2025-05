Juan Miranda: dalle lacrime di gioia per la Coppa Italia alla sconfitta del Betis

Dalle lacrime di gioia per la vittoria della Coppa Italia a quelle versate per la sconfitta del ’suo’ Betis. Juan Miranda per una volta fa il tifoso, assaporando in prima persona l’amaro della sconfitta dopo che i biancoverdi di Siviglia hanno ceduto per 4-1 contro il Chelsea nell’ultimo atto della Conference League. Tra i tifosi andalusi c’era anche l’attuale terzino del Bologna volato in Polonia per seguire la sua ex squadra. Niente da fare però perché alla fine, nonostante il vantaggio iniziale, a spuntarla sono stati i Blues e così anche a Miranda è scappata una lacrimuccia, immortalato in una foto di E’tv. Per il laterale difensivo spagnolo ora le meritate vacanze proprio a Siviglia, con la città che potrebbe comunque rientrare nel destino del giocatore questa volta da avversario. In Europa League il Bologna potrebbe infatti incrociare i suoi passi con il Betis ma in questo caso lo stesso Miranda non ha dubbi: "Spero li potremo incontrare, ma nel caso dovrà vincere il Bologna".

Gianluca Sepe