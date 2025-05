Juventus in difficoltà: Thuram brilla ma non basta per la vittoria

DI GREGORIO 6. Reattivo sul tentativo di gol olimpico di Orsolini, incolpevole sulla rete..

KALULU 5,5. L’1-1 nasce da un affondo non contenuto dal fracese.

VEIGA 5. E’ lui a tenere in gioco Cambiaghi sull’azione del pareggio, devia la conclusione di Freuler dopo essersi perso Dallinga sulla torre.

SAVONA 5,5. In difficoltà su Orsolini, meriterebbe un giallo.

WEAH 6. Da un suo corner nasce il primo pericolo. Si preoccupa più della fase difensiva.

LOCATELLI 6. Mediano solido, ma non cambia mai passo. Sfiora l’autorete su corner, va fatta bene.

THURAM 7. Stappa la partita con il quarto gol in campionato. Sa quando strappare, accelerare e rallentare. Partita di qualità, intensità, ma si fa bruciare da Freuler sull’1-1.

CAMBIASO 6,5. Partita di quantità e qualità: ci mette l’assist per Thuram, un paio di imbucate per Kolo Muani e Gonzalez, esce per infortunio.

GONZALEZ 5. Segna, ma in netto fuori gioco. Non entra mai in partita.

MCKENNIE 6,5. Pressa ogni rossoblù che si abbassi in mediana togliendo respiro e idee. Entra nell’azione del primo gol, rischia su un contatto in area con Freuler, offre un assist che Costa spreca malamente.

KOLO MUANI 5,5. Ha pochi palloni giocabili, se li va a cercare svariando. Ma spreca ed è fuori giri e fuori tempo su due occasioni.

All. TUDOR 6. La partita si mette al nono sui binari preferiti, ma la Juventus si conferma in difficoltà sul piano della tenuta e del ritmo.

Costa 4,5. Si fa saltare da De Silvestri, si divora il 2-1 facendosi murare da Lucumi.

Conceicao sv. Douglas Luiz sv. Adzic sv. Mbangula sv.

VOTO SQUADRA 6

Marcello Giordano