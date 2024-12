Karlsson, adesso si fa sotto anche l’Ajax. E Moro piace molto all’Hajduk Spalato

Ha bisogno di liberare un posto in lista Italia Over per il ritorno di Cambiaghi, il Bologna. E Jesper Karlsson è l’indiziato numero uno a fargli posto. Lo svedese è nell’ordine di idee di cercare altrove la fortuna che non ha trovato in rossoblù ed è soprattutto in Olanda che bussano alla sua porta, memori delle ottime stagioni vissute con l’Az.

Lo vorrebbe il Twente, sesto in Eredivisie e in corsa per l’Europa, ma lo svedese ha preso tempo: anche perché alla sua porta ha bussato l’Ajax e l’agente Lucci sta dialogando con i lanceri per capire possibilità e margini di manovra.

Prende tempo però anche il Bologna. Riflessioni in corso, legate al calendario, non tanto alla centralità di Karlsson e che si espandono ad altri elementi rossoblù che non hanno trovato spazio con continuità, ma che hanno mercato: come Erlic, che piace a Parma e Fiorentina, e Moro, che in casa Hajduk Spalato sarebbero felici di riportare in Croazia in vista della volata scudetto con il Rijeka ed eventualmente della prossima Champions.

Il calendario racconta come il Bologna sarà chiamato a disputare 7 gare in 20 giorni tra il 12 gennaio e il primo febbraio, tra campionato e Champions. Cedere in maniera affrettata potrebbe costringere la dirigenza a rincorrere rinforzi, in caso di contrattempi.

Anche perché, specie in mediana, Aebischer ed El Azzouzi rientreranno gradualmente in gruppo dopo il Verona e solo allora sarà chiaro quando potranno tornare in condizione e all’interno delle rotazioni. Ad oggi il Bologna ascolta le necessità e le richieste di tutti, cercando di capire se gli incastri che ha in mente potranno andare a buon fine e con quali tempistiche.

La sensazione è che il mercato di gennaio potrà prendere quota da metà mese in poi. Intanto è un dato di fatto che Karlsson abbia richieste, fin qui solo in prestito con diritto di riscatto, formula che l’Ajax vorrebbe utilizzare. E che ha un visto per extracomunitario da utilizzare, che potrebbe essere speso per l’investimento su un centrocampista o un difensore di piede mancino da anticipare in vista della prossima stagione, considerato pure che Lucumi sarà pezzo pregiato della prossima estate.

In difesa piacciono Valentin Gomez (21) del Velez, ma ci sono pure Inter e Lazio, e Provstgaard (21) del Vejle, capitano della Danimarca Under 21. L’idea sarebbe quello di toccare il meno possibile e gli Under non pesano in lista. Martinez Quarta (28), intanto, proposto dalla Fiorentina, medita un ritorno in Argentina al Velez.

Urbanski potrebbe uscire, con sondaggi di Juventus e Inter, in caso di partenze di Melo e Asllani, ma ancora nulla di concreto, come potrebbe tornare all’Aston Villa dal prestito Iling-Junior.

Il Bologna riflette prima di far partire il domino, dato il tour de force che l’attende a partire da metà gennaio.