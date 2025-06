Karlsson, idea psv. terzino destro: spunta barbieri. Immobile, la linea di inizio luglio. Casteldebole non aspetterà oltre

Dettate le condizioni, il Bologna attende il week end e i primi giorni della prossima settimana per capire se la ex scarpa d’oro Ciro Immobile potrà diventare la terza punta cercata dalla dirigenza: dovrà accettare 2 milioni tra parte fissa e bonus e liberarsi a costo zero dal Besiktas, con cui sta trattando svincolo e buonuscita e mettere davanti i rossoblù alle proposte economicamente più ricche di Mls e Arabia. Le riflessioni sono in corso e la sensazione è che se l’accelerata arriverà dovrà essere nel giro di una settimana al massimo. Se Immobile si libererà e accetterà le condizioni, il Bologna ha una prima scelta per l’attacco.

Forse pure per il centrocampo, dal momento che ieri sono ripresi con l’agente Lucci e con il Venezia i contatti per il centrocampista Nicolussi Caviglia (24 anni): 6 milioni, è la proposta del Bologna e il club lagunare è aperto a trattare per l’ex Juventus, riscattato per 3,5 milioni e protagonista di un’annata da 4 reti e 3 assist e da miglior marcatore del retrocesso Venezia, nonostante fosse un centrocampista. Con Lucci, oltre che di Nicolussi Caviglia, per il quale i primi contatti risalgono a gennaio, si parla pure del futuro di Karlsson: lo ha sondato il Genoa, ma è stato proposto pure al Psv, in virtù dell’uscita di Lang in direzione Napoli, operazione che potrebbe portare un incasso, nel caso, da circa 8-9 milioni, da aggiungere eventualmente a quelli che entreranno nelle casse nel caso in cui la trattativa per Beukema dovesse portare alla fumata bianca. Dubbi per Ndoye, che il Napoli non molla, ma che il Bologna spera di cedere a 50 milioni al Dortmund o in Premier.

Novità, anche per il terzino destro. Accordo sulla parola per Zanotti (22) del Lugano, che però chiede 15 milioni di euro: troppi. Ecco perchè ieri la dirigenza rossoblù ha dialogato con la Cremonese cercando un’apertura per Tommaso Barbieri (22), ex Under 21 scuola Juve. Infine, è ufficiale il prestito di Bagnolini al Gubbio: Pessina dovrebbe essere promosso come terzo portiere.

m.g.