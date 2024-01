Karlsson in gruppo. El Azzouzi spettatore nello show del Marocco

La sosta del campionato rossoblù ieri a Casteldebole è stata l’occasione per fotografare lo stato di salute del gruppo. E così al ‘Niccolò Galli’ sono andati in scena i test atletici, a cui si sono sottoposti tutti i calciatori di Motta. Tutti ad eccezione degli infortunati, ovvero Ndoye e Saelemaekers (oltre al lungodegente Soumaoro): entrambi stanno lavorando all’Isokinetic seguendo i rispettivi percorsi di rieducazione. La buona notizia è che Karlsson, dopo il giorno di stop a causa di un intervento ai denti, ieri ha potuto lavorare con i compagni, prima tappa di un percorso che dovrebbe portarlo a riaccomodarsi in panchina il 27 gennaio col Milan, alla ripresa del campionato.

Intanto ieri in Coppa d’Africa il Marocco di El Azzouzi all’esordio ha battuto la Tanzania per 3-0. Il centrocampista rossoblù è rimasto in panchina.