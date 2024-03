Kristiansen, cuore e corsa. "Siamo stati poco concreti. Peccato, era giusto il pari»

L’ennesima impresa non è riuscita. E sale l’apprensione per le condizioni di Zirkzee, uscito per un problema alla coscia sinistra. Potrebbe essere controllato dallo staff medico già in giornata, anche se il responso e gli esami dovrebbero andare in scena domani alla ripresa. Uno stop dell’olandese, con tanto di nazionale in vista dopo la gara con l’Empoli di venerdì, rappresenterebbe la beffa oltre al ko. Aveva battuto Atalanta, Fiorentina e Lazio, il Bologna, nel corso della striscia di sei vittorie consecutive con cui si era ripreso il quarto posto, consolidandolo. Niente tentativo di fuga, però, l’Inter conferma di saper solo vincere, di essere la mattatrice del campionato. Arriva il secondo ko casalingo, per i rossoblù. Non accadeva dalla prima giornata con il Milan e il sapore è amaro: "Cerchiamo di prendere quanto di buono c’è stato", dice Victor Kristiansen, che prova a pensare positivo: "Affrontavamo la squadra più in forma del campionato, abbiamo giocato una buona gara soprattutto nel secondo tempo creando occasioni che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, peccato perché si poteva pareggiare".

Ripensa alle occasioni di Posch, Zirkzee alle tante mischie. Niente gol e niente rimonta questa volta, da parte di un Bologna che è la squadra che insieme al Napoli ha recuperato più punti (15) da situazioni di svantaggio. Di buono c’è altro: "L’atteggiamento giusto: non è mancato". E’ mancato il risultato. E’ mancato un impatto di spessore nel primo tempo, in cui i rossoblù hanno subito la forza dell’Inter, vicino al gol con Barella, su un errore in costruzione proprio di Kristiansen e poi il gol di Bisseck, evitabile. Ancora una volta, il Bologna è uscito sul lungo periodo, prendendo in mano il match nella ripresa, ma questa volta non è bastato: "Peccato per il risultato, ora testa all’Empoli". Nulla è finito o rovinato. Il Bologna rimarrà quarto, a prescindere dai risultati di Roma e Atalanta di oggi: "Lavoreremo tanto in settimana come siamo abituati per fare una grande prestazione a Empoli. Siamo focalizzati gara per gara poi a fine stagione vedremo dove siamo arrivati, ma è ovvio che vogliamo vincere ogni partita per raggiungere la miglior posizione possibile". "Sogniamo di regalarci in casa nostra un’altra grande serata", aveva dichiarato nel prepartita Michel Aebischer.

Sfumato il sogno di regalarsi l’impresa con l’Inter, resta la realtà di un Bologna quarto, tra le big e in corsa Champions, che domani alle 11 inizierà la marcia di avvicinamento alla trasferta di Empoli dopo un giorno di riposo e le verifiche sulle condizioni di Zirkzee.