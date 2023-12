La bolgia dell’Arechi lascia i segni. Zirkzee, Saele e Moro da valutare

A Casteldebole si spera di recuperare De Silvestri, Corazza e Bonifazi per lo scontro diretto da Champions con la Roma. Qualche timida chance anche per El Azzouzi, che sarà rivalutato a metà settimana. Ma l’attenzione è tutta per Zirkzee, Saelemaekers e Moro, usciti acciaccati dalla corrida di Salerno. Rischia di pagarne dazio Saelemaekers, che ha costretto sì sei avversari all’ammonizione, ma rimediando botte a ripetizione. Botte che hanno lasciato il segno: caviglia acciaccata e piede livido. Nel corso del giorno libero di ieri, il belga ha marcato visita all’Isokinetic, per controlli, terapie ed esercizi. Con lui, pure Joshua Zirkzee, il grande trascinatore dei rossoblù a Salerno con la doppietta da tre punti che ha fatto volare i rossoblù al quarto posto. All’Arechi, Zirkzee ha lasciato posto a Van Hooijdonk al minuto 77 per un guaio agli adduttori della coscia. Motta gli aveva risparmiato il match di Lecce, proprio in virtù di una prima avvisaglia di problemi muscolari, in vista del tour de force e pure l’olandese sarà rivalutato oggi dallo staff medico, insieme a Saelemaekers. E a Moro, pure lui sostituito a Salerno da Aebischer per un problema fisico: anche il croato ieri ha marcato visita all’Isokinetic.

Dita incrociate, quindi a Casteldebole, perché tre dei grandi protagonisti di Salerno non sono usciti malconci dall’ultimo match e potrebbero non essere nelle migliori condizioni per lo scontro diretto con la Roma, se non addirittura a rischio: il verdetto sarà più chiaro in giornata, alla ripresa degli allenamenti, quando si capirà se i tre saranno regolarmente in gruppo o meno. Di certo c’è che domenica alle 18, al Dall’Ara, non saranno tra i convocati Orsolini, sempre ai box per la lesione al bicipite femorale sinistro, e Karlsson, fermo per la lesione parziale del legamento collaterale del ginocchio destro, con tempi di recuperi stimati per fine mese. Fermo pure il lungodegente Soumaoro. Le condizioni di Zirkzee, Saelemaekers e Moro, già all’interno di una situazione di emergenza, spostano e molto gli equilibri, in vista dello scontro diretto Champions, che peraltro inaugurerà il tour de force che prevede poi Inter e Atalanta nel giro di una settimana. E con le rotazioni ridotte all’osso, affrontare un triplice appuntamento sarebbe quanto mai complesso.

Anche la Roma è più che mai in emergenza: ai lungodegenti Smalling e Abraham, si sono aggiunte le assenze di Lukaku e Zalewski per squalifica, quelle di Dybala e Azmoun per infortunio e pure Spinazzola non è al meglio e potrebbe essere in dubbio.