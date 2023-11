La carriera: due anni in emilia, sei in granata. azzurro mundial nel 1982. In rossoblù scoprì la A, lo scudetto con la Samp

Beppe Dossena è nato a Milano il 2 maggio 1958. Muove i primi passi nel vivaio del Torino, poi veste le maglie di Pistoiese e Cesena in B, prima del grande salto in rossoblù in A dove gioca due stagioni, dal 1979 al 1981 (71 presenze, 9 gol): ottavo posto nel 1979-80 con Perani in panchina e settimo (per il fardello del -5) l’anno dopo con Radice. Dopo sei stagioni al Toro e la breve parentesi all’Udinese dal 1988 al 1991 conosce una seconda giovinezza nella Samp del presidente Paolo Mantovani, con cui vince uno scudetto, una Coppa delle Coppa, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Vanta 38 presenze e un gol in maglia azzurra: fu anche campione del mondo a Spagna ‘82 con l’Italia di Bearzot, pur senza mai scendere in campo.