LA CONVOCAZIONE. Orsolini vola in Nazionale. Nel mirino Norvegia e poi Moldavia

La zampata azzurra dell’Orso? Nemmeno quotata: nel senso di annunciata da settimane. Da ieri alle 18 però è una certezza: Riccardo Orsolini tornerà a vestire la maglia della nazionale. Il ct Luciano Spalletti ha inserito anche il suo nome nella lista dei 27 convocati che sabato si ritroveranno a Coverciano per preparare le due sfide di qualificazione al Mondiale 2026 (che si terrà tra Stai Uniti, Usa e Messico) con la Norvegia, venerdì 6 giugno a Oslo, e con la Moldavia, lunedì 9 giugno a Reggio Emilia. Orsolini aveva giocato la sua ultima partita in azzurro il 4 giugno 2024 proprio al Dall’Ara, nell’amichevole con la Turchia (0-0) preparatoria alla spedizione all’Europeo di Germania a cui però lui avrebbe fatto da spettatore. Quella mancata convocazione aveva aperto una ferita che l’esterno d’attacco rossoblù ha fatto molta fatica a rimarginare.

Orso lo ha fatto a suon di gol, 15 in campionato e 2 in Coppa Italia, il top della sua produzione stagionale in rossoblù. Diciassette sigilli che sono stati altrettanti ‘toc toc’ alla porta di Spalletti, perché solo un creativo come Orso poteva tramutare un gesto di sfida al cittì in forma di esultanza post-gol in uno spot per il suo calcio scanzonato e vincente. I ‘toc toc’ adesso hanno fatto breccia nelle scelte di Spalletti e Orsolini a 28 anni può sperare di riscrivere la sua storia in azzurro, fatta fin qui di 7 presenze e 2 reti con la nazionale maggiore. Domenica pomeriggio il numero 7 rossoblù stringeva con orgoglio e senso di appartenenza il trofeo della Coppa Italia sul pullman scoperto che ha portato il Bologna in trionfo la città. Da sabato studierà il modo per provare a fare lo sgambetto al gigante Haaland.

m. v.