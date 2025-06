La Coppa Italia esposta in Salaborsa: celebrazione per i tifosi del Bologna

Metti una Coppa in Salaborsa. E che Coppa: nientemeno che la Coppa Italia conquistata il 14 maggio all’Olimpico. Giovedì e venerdì il prestigioso trofeo verrà esposto negli stessi spazi che da qualche giorno ospitano in Salaborsa la mostra fotografica intitolata ‘Campioni-Ha vinto Bologna’, frutto dei contributi dei fotografi Gianni Schicchi, Maurizio Borsari e Michele Finessi. Chi vorrà ripercorrere attraverso le immagini l’annus mirabilis rossoblù potrà farlo con la ciliegina sulla torta della Coppa Italia in carne e ossa, che per un paio di giorni lascerà la bacheca di Casteldebole e sarà a disposizione dei tifosi. La mostra fotografica chiuderà sabato. Ma nei giorni in cui si celebra la stagione che è appena andata in archivio è già tempo di programmare la prossima. Venerdì, in occasione della tre giorni del ‘Festival della serie A’ che andrà in scena a Parma fino all’8 giugno, la Lega di serie A toglierà il velo al calendario. L’evento è in programma alle 18,30. Intanto questi sono giorni di straordinari per gli undici nazionali rossoblù. Parliamo di Skorupski, Holm, Lucumì, Moro, El Azzouzi, Ferguson, Fabbian, Freuler, Aebischer, Ndoye e Orsolini. Venerdì la prima tornata di gare.