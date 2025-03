La corsa per l’Europa. C’è l’ostacolo Cagliari. Italiano arruola il Dall’Ara: "Uno stadio che trascina»

Quattro mesi fa il viaggio a Cagliari fu la trasferta della svolta, in cui il Bologna si scrollò di dosso tutte le titubanze e cominciò convintamente a essere la squadra che oggi è diventata: un gruppo in piena corsa per l’Europa, Champions compresa.

All’Unipol Domus era il 29 ottobre: gol di Orsolini, raddoppio di Odgaard e inizio di una splendida cavalcata. Proprio perché sa quanta fatica sia costata a lui e ai suoi ragazzi arrivare dove il Bologna è adesso Vincenzo Italiano ripensa al percorso e invita tutti a non mollare la presa.

"A Valles le difficoltà c’erano – dice il tecnico riavvolgendo il nastro della stagione –. Su tutte quella di dover conoscere in fretta un gruppo nuovo, che a inizio ritiro contava molte assenze. Ma già allora ero convinto che una volta scollinato sarebbe arrivato un periodo bello, come poi è successo. Il messaggio che ho appena trasmesso ai miei ragazzi è: non dobbiamo mollare, non dobbiamo staccare la spina. Perché se riusciremo a tenerci stretto questo spirito abbiamo davanti due mesi in cui potremo toglierci delle belle soddisfazioni".

Battere giovedì notte il Milan dopo averlo rimontato è stata una soddisfazione enorme, ma in gioco adesso c’è di più: in campionato addirittura il quinto posto. Vincendo il Bologna supererebbe la Fiorentina (ora a +1) e se la Lazio (a +3) cadesse a San Siro, con il Milan ci sarebbe l’aggancio. E poi la doppia semifinale di Coppa Italia con l’Empoli che può schiudere le porte alla finale dell’Olimpico.

Oggi, nell’attesa, si riaprono le porte del Dall’Ara: la ‘comfort zone’ che nelle ultime 9 gare di campionato ha portato in dote ai rossoblù 7 vittorie, un pari e una sola sconfitta (col Verona).

Italiano parte da lontano per indicare quello che al suo Bologna ancora manca per fare il salto definitivo.

"Quando abbiamo affrontato squadre che lottano per un obiettivo diverso dal nostro, penso all’Empoli, al Lecce e al Parma, abbiamo faticato, perché non abbiamo saputo replicare l’atteggiamento che abbiamo in casa. Ma col Cagliari torniamo davanti alla nostra gente e faccio un appello ai tifosi: mi auguro che anche domani ci sia l’atmosfera che abbiamo respirato nelle ultime partite, perché uno stadio così ti dà una spinta enorme".

Spinta che a ogni vittoria Italiano ricambia con un pallone calciato in curva dopo il triplice fischio.

"E’ Lollo De Silvestri che ogni volta me lo ricorda – aggiunge Italiano sorridendo –. E’ un rito scaramantico e serve a dare un occhio ai nostri tifosi, che sono il dodicesimo uomo in campo".

A proposito di De Silvestri: c’è un ringraziamento postumo.

"Lollo giovedì è stato bravissimo a non commettere un fallo da espulsione su Leao lanciato a rete nell’azione del gol – rimarca il tecnico –. Se fossimo rimasti in dieci Leao ce ne avrebbe fatti sette...".

Ma ora testa al Cagliari. "E’ una squadra temibile che a Bergamo ha fermato l’Atalanta – ricorda Italiano –. Loro sono bravi a ripartire negli spazi e pericolosi sui calci da fermo. Cosa serve? Intraprendenza, capacità di rischiare gli uno contro uno e concretezza davanti alla porta".

Serve anche il migliore Orsolini, che torna titolare insieme, probabilmente, a Calabria e Lucumi. Inevitabile (e benedetto) turnover.