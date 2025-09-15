La cronaca

Acquista il giornale
Primo tempo 11’ Heggem sbaglia l’appoggio in uscita, Gimenez ne approfitta e di sinistro impegna Skorupski in una parata complicata...

di MASSIMO VITALI
15 settembre 2025
Bologna, Italy, September 2019 - Aerial view of Renato Dall'Ara Stadium

Primo tempo

11’ Heggem sbaglia l’appoggio in uscita, Gimenez ne approfitta e di sinistro impegna Skorupski in una parata complicata

21’ Orsolini sfonda da destra e mette in mezzo un pallone pericoloso, la conclusione di Lykogiannis viene murata dai rossoneri

24’ Estupinan sfrutta l’assist di Saelemaekers e semina i rossoblù come birilli: il suo destro a giro scheggia il palo a Skoruski battuto

45’ sul corner di Modric Loftus-Cheek la sfiora di testa e il pallone diventa un assist per il defilatissimo Gimenez, che da posizione impossibile centra il palo

Secondo tempo

8’ Rabiot giganteggia e lascia sul posto due rossoblù, sul tentativo di cross di Estupinan Lykogiannis si aiuta col braccio per fermare l’incursione di Gimenez, che crolla a terra: per Marcenaro tutto regolare

14’ Lucumi sbaglia un passaggio in uscita, il Milan riparte ma Gimenez strozza troppo la conclusione di sinistro: nessun pericolo per Skorupski

16’ 1-0 GOL MODRIC Heggem perde un pallone sbilanciando la squadra, sulla ripartenza Saelemakers serve il taglio centrale del croato che fa secco Skorupski

23’ Ricci scaglia un destro da fuori area che va a scheggiare il palo: terzo legno dei rosssoneri

25’ Gimenez sbaglia un facile stop e si allunga il pallone favorendo l’uscita di Skorupski

38’ Gimenez aggira Skorupski e a porta praticamente vuota colpisce il palo

43’ Nkunku atterrato due volte in area, prima da Lucumi e poi da Freuler: per Marcenaro non è rigore

© Riproduzione riservata

