La cronaca
Primo tempo 11’ Heggem sbaglia l’appoggio in uscita, Gimenez ne approfitta e di sinistro impegna Skorupski in una parata complicata...
Primo tempo
11’ Heggem sbaglia l’appoggio in uscita, Gimenez ne approfitta e di sinistro impegna Skorupski in una parata complicata
21’ Orsolini sfonda da destra e mette in mezzo un pallone pericoloso, la conclusione di Lykogiannis viene murata dai rossoneri
24’ Estupinan sfrutta l’assist di Saelemaekers e semina i rossoblù come birilli: il suo destro a giro scheggia il palo a Skoruski battuto
45’ sul corner di Modric Loftus-Cheek la sfiora di testa e il pallone diventa un assist per il defilatissimo Gimenez, che da posizione impossibile centra il palo
Secondo tempo
8’ Rabiot giganteggia e lascia sul posto due rossoblù, sul tentativo di cross di Estupinan Lykogiannis si aiuta col braccio per fermare l’incursione di Gimenez, che crolla a terra: per Marcenaro tutto regolare
14’ Lucumi sbaglia un passaggio in uscita, il Milan riparte ma Gimenez strozza troppo la conclusione di sinistro: nessun pericolo per Skorupski
16’ 1-0 GOL MODRIC Heggem perde un pallone sbilanciando la squadra, sulla ripartenza Saelemakers serve il taglio centrale del croato che fa secco Skorupski
23’ Ricci scaglia un destro da fuori area che va a scheggiare il palo: terzo legno dei rosssoneri
25’ Gimenez sbaglia un facile stop e si allunga il pallone favorendo l’uscita di Skorupski
38’ Gimenez aggira Skorupski e a porta praticamente vuota colpisce il palo
43’ Nkunku atterrato due volte in area, prima da Lucumi e poi da Freuler: per Marcenaro non è rigore
