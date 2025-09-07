La curiosità. Heggem in Norvegia e le difficoltà a tavola: "Pasta e pollo: perché non nello stesso piatto?»

Sguardo deciso, personalità e un esordio che ha fatto sfregare le mani (quasi) a tutti. Torbjorn Heggem non poteva trovare modo migliore per fare breccia nel cuore dei bolognesi che non con una prova più che convincente. E così è stato per il gigante norvegese, arrivato con una trattativa lampo nella diffidenza di alcuni e la curiosità di altri. I più attenti se lo ricordavano in quella Norvegia che aveva annichilito 3-0 l’Italia e per questo erano convinti che Sartori e Di Vaio avessero messo a segno uno dei loro colpi. E’ ancora presto per giudicare il ventiseienne scandinavo, ma il suo esordio non è da dimenticare, perché arrivato in un momento delicato.

Dopo la prima sconfitta e la situazione Lucumi, Heggem è stato gettato nella mischia a far coppia con Vitik in una difesa inedita contro il Como. Tra i protagonisti il gigante. Tanto che Vincenzo Italiano lo ha definito "un soldato", evidenziando come Heggem abbia voglia di integrarsi velocemente. Concetti ribaditi dal difensore dal ritiro della sua nazionale dove ha parlato anche del Bologna.

"Ho cercato subito di adattarmi – racconta Heggem – anche perché c’è una barriera linguistica abbastanza grande". A Casteldebole e in campo si parla italiano. "Questa transizione è dura. Dal capire tutto ciò che viene detto al non capire nulla. Non abbiamo un interprete, quindi i compagni di squadra devono tradurre. Inizierò con gli insegnanti ora, dopo la formazione. Vedremo se è possibile imparare qualcosa ora, anche se sto invecchiando".

Un aneddoto sul suo adattamento culinario: "Ho imparato un po’ della cultura italiana. Il primo choc è quando ho ordinato pollo e pasta al ristorante. Non capivo perché arrivassero separati. Ho chiesto a un vicino a me, ‘prima si mangia la pasta e poi arriva il pollo. Non si mescolano gli ingredienti’ mi ha detto".

Sarà capace di districarsi anche nelle novità culinarie a tavola. Intanto per lui si prospetta un ruolo da protagonista, in attesa di definire le gerarchie con Vitik.

Intanto Heggem si gode la nazionale dove il ct Ståle Solbakken lo stima tanto quanto Italiano. Con il suo spirito, non è difficile pensare che possa scalare le gerarchie, in nazionale, così come con il Bologna.