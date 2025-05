La curiosità. Record negativo: mai 62 punti avevano regalato solo il nono posto

Il Bologna avrebbe potuto chiudere in modo diverso, magari facendo allungare ancora di più il sorriso sabato ai 30mila del Dall’Ara. Ma la coppa c’è, è in bacheca, felice e luccicante come la città due giorni fa, a brindare assieme ai ragazzi di Vincenzo Italiano, che in sella ai rossoblù fa 62 e chiude nono.

L’anno scorso furono 60 a Firenze e chiuse ottavo, l’anno prima ancora meno, 56, ma anche lì i viola finirono come ultimi delle otto. Ma come, sei punti in meno e una posizione in più rispetto al Bfc 24/25? Ebbene sì, e ci sono casi ancor più particolari ed estremi… Il Bologna di stagione ha centrato un record: da quando la serie A è stata estesa a 20 squadre (2004/05) mai nessuna aveva chiuso al nono posto con così tanti punti all’attivo. Basti pensare che nel 2005, anno in cui i rossoblù retrocedettero dopo lo spareggio, ma dopo aver chiuso a 42 (altro record… e mai più successo nella storia), con gli stessi punti totalizzati oggi dalla squadra di Italiano, il Bologna avrebbe finito la corsa al quarto posto.

E la stessa cosa sarebbe accaduta nel 2011/12, con l’Udinese terza a 64 e la Lazio quarta a 62. Mediamente nell’ultimo decennio, lo stesso score sarebbe stato sufficiente per chiudere almeno tra le prime sette, ma mai sotto. Tant’è che nella stagione scorsa il Torino, nono, chiuse toccando quota 53, mentre peggio ancora fecero Verona (49 punti nel 19/20), oppure Roma e Livorno, rispettivamente all’ottavo e nono posto con 45 punti a testa nel 2004/05. Davvero strano il calcio, ragion per cui trofeo ed Europa, in annate come queste, vanno tenute strettissime.

Giovanni Poggi