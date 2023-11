La difesa è pronta a riabbracciare due dei suoi protagonisti. Kristiansen domani torna titolare. Posch mette nel mirino il Verona

Tornato in gruppo mercoledì con qualche cautela, ieri Posch si è allenato a pieno regime con i compagni: il difensore viaggia verso il ritorno nell’elenco dei convocati, anche se a Reggio Emilia contro il Sassuolo, salvo sorprese non sarà titolare: troppo pochi due allenamenti in gruppo dopo un mese di stop. Spazio a capitan De Silvestri, che sta meritando sul campo il ruolo di titolare, con Posch pronto a subentrare nel finale, in caso di bisogno e iniziare a mettere benzina nelle gambe in vista della sfida di Coppa Italia di martedì sera con il Verona, quando tornerà titolare. Il percorso che Motta ha in mente per Posch è lo stesso che ha seguito Kristiansen, che dopo l’infortunio è tornato tra i convocati con il Frosinone e in campo nel finale di gara. Probabile che Kristiansen si riprenda la maglia da titolare a Reggio Emilia domani, per fronteggiare Berardi, il pericolo numero uno dei neroverdi.

Kristiansen potrebbe essere l’unica variazione all’undici iniziale rispetto alla gara con il Frosinone. Lucumì resta ai box e difficilmente inizierà ad allenarsi prima di una decina di giorni, con Calafiori in odor di conferma e l’idea che il colombiano dovrà darsi da fare per parecchio per ritrovare un ruolo da protagonista una volta rientrato. A parte Lucumi e il lungo degente Soumaoro (out tutta la stagione), è comunque tornata l’abbondanza in casa rossoblù. Ma Thiago potrebbe ripartire dallo stesso undici schierato con il Frosinone a Reggio Emilia per poi ricorrere alle rotazioni in Coppa Italia martedì e con la Lazio venerdì: perché i rossoblù sono attesi da un tour de force di tre sfide in 6 giorni e il tecnico dovrà dare fondo alla lunghezza della rosa, offrendo possibilità di mettersi in mostra anche a chi fin qui ha avuto meno spazio, vuoi per bravura dei compagni o per infortuni: vedi Fabbian, Karlsson, El Azzouzi, Van Hooijdonk e Bonifazi, che insieme a Posch dovrebbero trovare spazio tra Verona e Lazio, come pure Ndoye. A Reggio, conferme in vista per Calafiori, l’insostituibile Beukema e De Silvestri a protezione di Skorupski, per Freuler e Aebischer in mediana e per Orsolini, Ferguson e Saelemaekers a supporto di Zirkzee. Le parole di Thiago nella conferenza pre partita fanno pensare che intenda ripartire dalla squadra che ha dimostrato tutta la sua solidità nella rimonta di San Siro (dove Saelemaekers sostituì Ndoye a partita in cors) sull’Inter e con il Frosinone.

Marcello Giordano