La firma d’autore. Sartori, ufficiale il rinnovo: "Il mio unico desiderio era poter continuare qui»

Giovanni Sartori sarà il responsabile dell’area tecnica del Bologna fino al 30 giugno 2027: "Proseguire questo percorso era quello che desideravo".

L’annuncio tanto atteso è arrivato, nel pomeriggio di ieri. Non è un caso: chiuso il mercato e in risposta al pareggio di Lecce e al tentativo di allungo delle avversarie per l’Europa, ecco la notizia che vuole dare forza al gruppo e al tecnico, in vista della volata finale. Sartori resta.

La città di Bologna aspettava la notizia da maggio, dopo la certezza della Champions. Una notizia che sembrava in discussione dopo un inizio di stagione in cui i nuovi arrivati e il nuovo corso post Motta stentava a decollare. Dell’attesa avevano provato ad approfittare pure Milan e Roma, che avevano tentato approcci con l’uomo mercato che aveva creato il Chievo dei Miracoli, condotto dalla C alla Champions e aveva dato il suo contributo anche alla crescita esponenziale all’Atalanta.

Con lui il Bologna ha fatto il salto di qualità a lungo atteso, come l’annuncio: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere prolungato il contratto del Responsabile dell’Area Tecnica Giovanni Sartori fino al 30 giugno 2027".

L’architetto della Champions rossoblù e dell’inizio del nuovo corso Italiano, che conferma un Bologna ambizioso, resta. E’ il gol più bello, aspettando quelli sul campo questa sera con il Torino.

Parola di Joey Saputo: "Il prolungamento del contratto di Giovanni Sartori assicura continuità a un progetto tecnico che in questi anni ci ha consentito di raggiungere risultati eccellenti. Sono contento di proseguire il rapporto di collaborazione con un dirigente che in tutto l’arco della sua carriera ha dimostrato grandi competenze e capacità e che si è calato perfettamente nella realtà del nostro club e della città".

Per lui si è speso e ha speso parole ottimistiche anche nel passato più e meno recente Fenucci, consapevole che dalla conferma del personaggio passasse anche l’immagine di ambizione del club stesso: "Il rinnovo di Giovanni si inserisce nel piano di organizzazione e programmazione della società volto a mantenere la squadra ad alti livelli di competitività. Il lavoro suo e di tutta la struttura sportiva ci ha permesso di fare quel salto di qualità che era nelle nostre ambizioni".

Ha portato il Bologna in Champions e plus valenze su plus valenze nell’ultima estate, chiusa con il segno più alla voce acquisti/cessioni. Ha alzato l’asticella, Sartori, con ciò che gli è stato dato e restituendo molto di più: "Sono molto felice e onorato di proseguire il mio lavoro qui a Bologna. In questi due anni e mezzo ho potuto seguire un progetto che ci sta dando soddisfazioni. Ringrazio il presidente Joey Saputo per la fiducia che mi ha concesso, l’ad Claudio Fenucci e tutti i dipendenti e i collaboratori del Bologna con cui abbiamo formato una squadra unita e affiatata. E tutta la città di Bologna per la fiducia che mi ha sempre dimostrato".

Sartori c’è ed è la notizia più bella e attesa dalla piazza. Ora resta il rinnovo di Di Vaio per chiudere il cerchio.