La leggenda olandese. Van Basten vota Beukema: "E’ da nazionale»

Incerottato ma sempre sorridente. Sam Beukema si è confermato tra i protagonisti di questa stagione per il Bologna, con il difensore olandese pronto a festeggiare con tanto di turbante dopo lo scontro con Ferguson nei minuti di recupero, per il successo ottenuto nella notte dell’Olimpico vincendo una storica Coppa Italia contro il Milan. Dopo il triplice fischio di Mariani il numero 31 ha voluto subito dedicare un pensiero alla città e ai suoi compagni raccontando il suo stato d’animo e il significato di questa vittoria: "È un’emozione indescrivibile. Vincere la Coppa Italia dopo 51 anni è qualcosa di storico, per noi, per la città, per i tifosi. Abbiamo lottato con il cuore e ce lo siamo meritati. Nessuno ci ha regalato niente: ogni passo in questo percorso è stato guadagnato sul campo e con il sacrificio quotidiano".

A consacrare la crescita di Beukema anche un illustre connazionale ed ex del Milan, Marco Van Basten che attraverso i microfono di ’Ziggo Sport’ ha mandato una chiaro messaggio anche al selezionatore degli Orange dopo le prestazioni del centrale: "Koeman deve tenerlo d’occhio, perché se continua così, in questa forma, è sicuramente pronto per la Nazionale olandese. In soli 2 anni a Bologna si è adattato velocemente al campionato più difensivo del mondo ed è diventato davvero un difensore solido e forte". Il legame con l’Olanda è stato evidenziato anche dalla presenza dei tanti amici connazionali e della famiglia, invitati dallo stesso Beukema all’Olimpico per assistere alla finale, con il 31 rossoblù che ha anche posato con la sciarpa della sua prima squadra, il Diepenveen, ricordando da dove è partito: "È il mio primo trofeo qui, la mia prima finale. Vincerla con questa maglia a questo altissimo livello, rende tutto ancora più speciale. Questo gruppo è speciale, e questa serata ce la porteremo dentro per sempre. Grazie Bologna, abbiamo scritto la storia!".

Gianluca Sepe