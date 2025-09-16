La medicina Dall’Ara contro il mal di trasferta. La carica dei 27.000 all’assalto del Genoa

C’è un patrimonio di fiducia da non disperdere: patrimonio che si chiama pubblico. Il giorno dopo il ko di San Siro, il Bologna offre il dato spettatori in vista di Bologna-Genoa di sabato: superata quota 27mila presenti, potenziale sold out in vista e non è un dettaglio. Significa che nonostante l’inizio in salita, la fiducia e la speranza che la squadra di Italiano sappia rialzarsi c’è, resta intatta. E che resta la curiosità di vedere quei volti nuovi che ancora sono rimasti in naftalina e che potrebbero dare nuove prospettive, dopo gli addii da copertina di Ndoye e Beukema.

Accadde così anche un anno fa, con il Bologna che di fatto decollò a fine ottobre, pareggiando a Genova con il Genoa, battendo il Cagliari in trasferta e raccogliendo il primo successo interno con il Lecce, il 2 novembre, per 1-0. Fin lì, in casa, il Bologna aveva raccolto 4 pareggi in altrettante gare interne, un ko, due vittorie e 3 pareggi in 5 gare esterne. Il Dall’Ara divenne da allora un fortino, se è vero che nella passata stagione il Bologna ha chiuso l’annata con una media di 1,95 punti a domicilio, frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e 2 sole sconfitte, a fronte di un rendimento esterno da 1,32 punti di media, con 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Furono 8, i ko totali: dopo tre giornate, siamo già a quota 2 in tre gare.

Una pericolosa tendenza, da invertire sfruttando il Dall’Ara. Il Genoa è avversario coriaceo: la squadra di Viera seppe rimontare in casa dallo svantaggio di 2-0, frutto delle reti di Orsolini e Odgaard, grazie alla doppietta di Pinamonti e a fine stagione sbancò il Dall’Ara, approfittando dell’euforia post Coppa Italia, passando 3-1 e rifilando tre reti (Vitinha e doppietta di Venturino) nel solo primo tempo. Guai a sottovalutare il Grifone, insomma.

Sarà gara importante, quella con i rossoblù della sponda genovese. Per ritrovare fiducia, in vista dell’esordio in Europa League con l’Aston Villa e di una doppia trasferta tra Birmigham e Lecce che promette di prosciugare risorse energetiche e mentali e lascerà a Italiano e alla squadra poco tempo per preparare le partite. Questa sarà l’ultima settimana tipo prima del tour de force: Genoa, Aston Villa, Lecce, Friburgo e Pisa, gara al termine della quale scatterà la sosta di ottobre per le nazionali. E il Dall’Ara dovrà essere fortino anche con Friburgo e toscani, per evitare di condannarsi anche quest’anno a una stagione di rincorsa, tanto in Europa quanto in campionato e che ottimismo e fiducia lascino spazio a timore e critiche, quelle che già sono piovute su social e non dopo una gara da zero tiri in porta contro il Milan,a l quale l’1-0 è andato stretto. A San Siro il Bologna ha faticato più che a Roma. Ma al Dall’Ara, ha saputo rialzarsi con il Como. Urge ripetersi.