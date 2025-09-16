La partita infinita: ieri il numero 1 della Figc Gravina è tornato a chiedere "incentivi e percorsi agevolati» per le società sportive. Nuovo stadio, il Comune passa la palla al club. Probabile incontro a breve tra Fenucci e Abodi

Stadio Dall’Ara: il momento degli incontri si avvicina. Possibile infatti che mercoledì l’ad del Bologna e consigliere di Lega Calcio Claudio Fenucci incontri il ministro dello sport Abodi, atteso in città per la conferenza stampa della Davis Cup. L’occasione dovrebbe essere utile per un confronto sul decreto sport e sugli stanziamenti di fondi per gli stadi, in vista di Euro 2032, con l’Italia che ospiterà la manifestazione insieme alla Turchia. A tal proposito, a Radio 1, il presidente Figc Gabriele Gravina ha fornito un assist al Bologna, invitando la politica a creare percorsi agevolati sui tema stadi per evitare di disperdere investimenti di privati sulle infrastrutture: "Abbiamo bisogno di qualcosa che incentivi la nostra attività e consenta a chi investe di avere un percorso agevolato. Il privato che ha voglia di investire deve essere supportato dallo Stato. Torino mi sembra già una realtà pronta, lo è Roma e devo ringraziare Sport e Salute, che a breve incontrerà l’Uefa per un progetto di investimenti. C’è fermento a Bologna, Cagliari, Palermo e una novità nell’interesse della città di Salerno".

Parole spese per un motivo, perché a proposito del Dall’Ara e del fermento a Bologna la novità è che il Comune di Bologna ha dato attraverso una lettera, in accordo con il club rossoblù, la disponibilità a candidare lo stadio per ospitare le gare dell’Europeo. Il che significa che Bologna e Comune insisteranno sul percorso di restyling tracciato: restyling che potrà essere effettuato solo se dal Governo arriveranno i fondi. Di più. Fenucci, tanto in rappresentanza del Bologna quanto della Lega, chiederà al Governo tempi di velocizzare aspetti autorizzativi e urbanistici del decreto sport e chiarezza sui decreti attuativi che ancora mancano, per capire come i fondi saranno distribuiti e in quali forme e tempi, aspettando la nomina del commissario. Sarà incontro cruciale, per capire se il restyling del Dall’Ara possa riprendere quota o se invece sia destinato a sfumare, dopo i botta e risposta tra Bologna e Palazzo d’Accursio estivi, alla voce Dall’Ara e nuovo stadio.

Incontri tra Bologna e Comune, non sono ancora fissati. Fonti del Comune fanno sapere che si attende l’esito dell’incontro tra Fenucci, Gravina e Abodi, per poi incontrare la società. Palazzo d’Accursio aggiunge che il sindaco Lepore e Fenucci si sono già parlati nelle ultime ore e che nuovi aggiornamenti andranno in scena tra il week end e l’inizio della prossima settimana, tra l’ad rossoblù e il direttore generale del Comune Valerio Montalto, responsabile per l’attuazione degli interventi infrastrutturali.

