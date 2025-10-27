La Penna riscrive il finale. Il Bologna domina a Firenze. L’arbitro ribalta la partita. E Kean firma la beffa al 94’

dall’inviato

Se non ci fosse da arrabbiarsi per un quarto posto che il Bologna getta alle ortiche nel finale di derby più assurdo (e ingiusto) del mondo ce la potremmo cavare con una battuta: così non ‘Var’ mica bene. Eppure non c’è niente da ridere in fondo a una partita che ha un protagonista negativo assoluto, Federico La Penna, spalleggiato da un duo al Var, Paterna e Marini, che insieme al fischietto romano ne combinano più di Bertoldo. E, quel che più ferisce, a senso unico, ovvero contrario al Bologna, più che probabile vittima sacrificale del lamentoso Pradè. A scanso di equivoci: i due rigori, a firma di Gudmundsson e Kean, con cui in 20 minuti, parte dei quali giocati in superiorità numerica, la Fiorentina trova la forza di risalire dal baratro in cui l’avevano cacciata i gol di Castro e Cambiaghi, ci sono tutti, perché l’area di rigore non è una rete di pallavolo e i tocchi di mano di Ferguson e Bernardeschi sono apparsi evidenti.

Purtroppo erano altrettanti evidenti il mani di Dodo in area viola al 18’ e l’affondo di Sabiri sulla gamba di Bernardeschi all’83’, un passo dentro l’area difesa da De Gea. Lì, inspiegabilmente, arbitro e Var hanno fatto scena muta. "Non si capisce perché a volte il Var intervenga e a volte no", ha detto a fine partita l’ad rossoblù Fenucci, uno che mette il naso in sala stampa una volta all’anno e solo quando il furto subito è acclarato.

Bene, anzi male: mettiamolo agli atti. Sperando che nulla in futuro sia tolto a chi, come questo Bologna, onora sempre il calcio: in campo e fuori. A proposito di campo: è un monumento di bellezza il destro di Castro che al 25’ toglie le ragnatele dal sette sfruttando l’immobilismo difensivo di una Fiorentina prigioniera delle proprie paure e di una classifica che, a dispetto del pari acciuffato al fotofinish, continua a rendere traballante la posizione del contestatissimo Pioli. Viola spaesati e privi di idee e rossoblù padroni del campo: senza dominare, ma con la calma dei forti. L’avvio di ripresa segna la riscossa di Kean, che per due volte rende fenomenali i riflessi di Skorupski (e anche qui La Penna ignora, chissà perché, un netto tocco di mano del centravanti viola). Poi è di nuovo bellezza pura rossoblù, col gol di Cambiaghi che al 52’ è l’acuto finale di una sinfonia a più voci, anzi a più tocchi: otto per l’esattezza.

Giù il cappello davanti a un Bologna che avrebbe perfino segnato il 3-0 con Dallinga, se il Var, stavolta preciso al millimetro, non avesse pescato il fuorigioco di Orsolini. Dal mancato 3-0 al 2-1 di Gudmundsson dal dischetto il passo è breve. Il Bologna perde un po’ le distanze, Rowe (entrato e subito sostituito) perde le staffe con la propria panchina, il tutto mentre La Penna ignora il tackle falloso di Sabiri in area viola: dal rigore mancato per i rossoblù alla seconda ammonizione di Holm che lascia il Bologna in dieci passano pochi secondi. E pensare che al nono minuto di recupero Dodo sciupa da due passi il potenziale 3-2. Ma quello, nonostante le nefandezze di La Penna, sarebbe stato davvero troppo. Attimi di tensione, infine, in tribuna: con insulti del quale ha fatto le spese anche lo staff di Italiano.