La Premier rimette gli occhi sul Bologna. Lo 007 del Chelsea di nuovo su Castro

La Premier League torna a mettere gli occhi sul Dall’Ara. E’ stato foriero di talenti e affari per il campionato inglese, nelle ultime stagioni, il Bologna: ha aperto la strada Dominguez e l’ha chiusa Ndoye, entrambi accasati al Nottingham. In mezzo, Zirkzee al Manchester United e Calafiori all’Arsenal. Affare da 42 milioni più il 20 per cento sulla futura rivendita o 7 milioni se il giocatore non dovesse essere rivenduto entro due anni, quello di Ndoye, da 11 milioni per l’argentino. E per Zirkzee e Calafiori il Bologna ha incassato quasi 90 milioni, pur realizzandone in realtà circa 60, al netto delle percentuali di futura rivendita da dare a Bayern e Basilea.

Ma non è finita, perché il Sunderland culla ancora il desiderio di strappare ai rossoblù Lucumi dopo il rifiuto estivo e con il Pisa non è passata inosservata la presenza di Claudio Damiani: ovvero il senior scout del Chelsea, con incarico di seguire Italia e Sud Europa per monitorare giocatori nei campionati professionistici Serie A, B (comprese Spagna, Portogallo, Austria, Svizzera, Grecia e Turchia) e in nazionale.

Un anno fa fu spesso ospite del Dall’Ara, lo scout del Chelsea, insieme a quelli di Arsenal e Atletico Madrid: e non a caso uscirono rumors circa l’interessamento delle società di Londra per Santiago Castro. D’altronde il Chelsea ha messo le mani già su diversi calciatori che fanno parte o hanno fatto parte della nazionale under 20 argentina, oggi in prima squadra: da Enzo Fernandez, Facundo Buonanotte e Garnacho (al Chelsea) ad Anselmino (in prestito al Dortmund).

Non ci sono offerte - è bene specificarlo - ma la Premier continua a monitorare il percorso di Castro, che punta a ritrovare la nazionale maggiore e sul quale si espresse pure il Cies, l’osservatorio calcistico internazionale, secondo cui il talento argentino potenzialmente vale tra i 50 e i 70 milioni ed è il giocatore con l’ingaggio più basso (500mila euro netti a stagione) ad aver fatto lievitare maggiormente le proprie quotazioni, dopo una prima stagione da titolare da 10 reti complessive. E’ pure il giocatore del Bologna più giovane della storia ad aver raggiunto almeno le 10 reti in A.

Che Damiani fosse a Bologna per lui, lo racconta il fatto che una volta terminate le 5 sostituzioni (con Castro rimasto in panchina), lo scout ha lasciato la propria postazione. Viaggio a vuoto, quindi, ma che racconta una volta di più come le big europee siano sempre più indirizzate a spendere soprattutto per i giovani talenti, per anticipare i tempi, che non su calciatori maturi. Viaggio che racconta una volta di più come Castro sia tra i talenti in ascesa: anche l’Inter, prima dell’addio di Inzaghi, e l’Al Nassr, con l’approdo dell’ex tecnico nerazzurro, ci avevano provato. La Premier non ancora, ma continua a seguirlo.