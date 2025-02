LA PREVENDITA. Giorno e orario non scaldano i tifosi: 23.000 biglietti

Prevendita tiepida per il Torino, prevendita senza certezze per il recupero col Milan e prevendita col Parma che presumibilmente scatterà lunedì ma che assume già i contorni di una caccia selvaggia a un posto in curva al Tardini. Per la sfida di venerdì notte col Torino i biglietti staccati al momento sono circa 3 mila, il che fa salire a quota 23 mila il parziale degli spettatori garantiti al Dall’Ara. La notturna in un giorno lavorativo non agevola il tifoso rossoblù né incentiva esodi da Torino: la rappresentanza granata al momento è ai minimi termini.

Non sta correndo nemmeno la prevendita del recupero col Milan al Dall’Ara, partita per cui ballano due date: mercoledì 26 febbraio alle 18,30 o, se i rossoneri uscissero dalla Champions, giovedì 27 febbraio alle 20,45. In compenso è già altissima la richiesta di tagliandi per l’incrocio col Parma di sabato 22 febbraio al Tardini (alle 15). Classica febbre da derby.

m. v.