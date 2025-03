La prevendita procede forte: probabili 30.000 spettatori. Ora scontro diretto con la Lazio. Domenica un Dall’Ara sold out

La prevendita è scattata da una settimana e, com’era facile prevedere, Bologna-Lazio scalda già il popolo rossoblù. Sfida da alta classifica, e insieme scontro diretto in chiave Champions, che si giocherà alle canoniche 15 di domenica: sono tutti incentivi alla caccia al biglietto. E infatti fioccano già la richieste di accrediti speciali a Casteldebole. Altro indicatore di febbre rossoblù: ieri, per molte ore della giornata, per acquistare i tagliandi online sul circuito Vivaticket toccava mettersi in coda. Numeri parziali sulla prevendita il club rossoblù ancora non ne ha forniti, ma nonostante ci sia ancora disponibilità di tagliandi in quasi i tutti i settori è facile immaginare che si viaggi verso le 30 mila presenze.

Al momento, e fino a diverse indicazioni fornite dall’Osservatorio, i residenti nel Lazio possono acquistare tagliandi solo del settore ospiti, che come noto ha una capienza di 2.500 posti. La limitazione forse non è un assist per il cassiere ma promette già un Dall’Ara a forti tinte rossoblù.

m. v.