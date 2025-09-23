La prevendita si è chiusa a 750 biglietti per i rossoblù: un anno fa in Champions furono 2.500. Il bis al Villa Park non scalda i tifosi

Quanti bolognesi seguiranno giovedì il Bologna in terra d’Albione? Settecentocinquanta: non uno di più. Ieri a mezzogiorno chiudeva la vendita dei biglietti del settore ospiti del Villa Park e il club inglese ha comunicato, per l’appunto, che i tagliandi finiti nelle tasche dei tifosi rossoblù sono 750.

Decisamente pochi considerato che un anno fa, nella trasferta di Champions del 22 ottobre a Birmingham, quindi nello stesso stadio e contro lo stesso avversario, il settore ospiti andò esaurito in fretta bruciando i quasi 2.500 biglietti messi a disposizione. A questo giro la dotazione era più ridotta e si è fermata a poco più di 2.100 posti. Di fatto, al tirar delle somme, ne sono stati venduti poco più di un terzo, con buona pace delle agenzie di viaggio che avevano bloccato in anticipo un buon contingente di tagliandi in previsione di poterli vendere tutti.

Non è andata così e di sicuro non ha aiutato il fatto di tornare a giocare in uno stadio, e in una città, che i bolognesi avevano già visitato undici mesi fa in Champions.

La riprova ci sarà con la trasferta in casa Steaua del 23 ottobre. Con un Bologna auspicabilmente in corsa e una città, Bucarest, tutta da scoprire si avrà un termometro più attendibile della passione da viaggio rossoblù.