La prima perla europea di Orsolini non sblocca il Bologna, è solo pari col Friburgo

Bologna, 2 ottobre 2025 – Niente da fare. Neanche il Dall’Ara da coppa risveglia un Bologna ancora sulle gambe e che non va oltre il pari contro il Friburgo, timido nel primo tempo, di spinta nel secondo tempo, ad impattare il tap-in di Orso con il penalty di Adamu. Alla fine sarà un pareggio giusto per quanto visto, certamente più prezioso per i tedeschi che per la squadra di Italiano, che muove a rilento la classifica e, ora, con due partite in meno sul calendario continentale.

Dall’Ara da cartolina con Maratona luccicante sullo sfondo e un bel sole al tramonto, al color di Europa League: la cornice ideale per il ritorno casalingo tra le stelle, otto mesi dopo la storica prima vittoria in Champions sul Dortmund. Da una tedesca all’altra, il Friburgo del giovane Shuster, vittorioso al debutto sul Basilea.

Dall’altra parte c’è da dimenticare Birmingham, ma anche Lecce, sfruttando il fattore casa, che fin qui ha portato 6 punti in 2 partite (Como e Genoa).

Fischia Minaković, ma per ricevere il primo segnale occorre attendere 16 minuti, quando Orsolini verticalizza per Castro, che attacca la profondità e conclude potente verso la porta, centrando però soltanto l’esterno della rete.

Una manciata di minuti più tardi, la sveglia suona anche per il Friburgo, che da corner prova a far male al Bologna, salvato sulla linea da Castro, che respinge il tentativo al volo di Manzambi, poi ci pensa Skorupski a smanacciare in angolo una palla che scotta.

Altri sei minuti ed ecco il graffio dell’Orso. Odgaard scappa sul fondo e col mancino pesca l’inserimento di Cambiaghi che calcia, Atubolu pasticcia e serve il pallone sui piedi del 7 rossoblù, un assist non voluto e troppo bello per esser vero: 1-0. Bologna in vantaggio e primo gol europeo per Orsolini (in competizioni Uefa per club), che bussa anche al portone del Friburgo, come ormai da tradizione.

Tedeschi abbacchiati e incapaci di rispondere (almeno fin lì), la squadra di Italiano invece contiene, senza affanni, fino all’intervallo.

Ripresa e Shuster toglie Grifo - uno dei più attesi alla vigilia per il suo passato in azzurro, ma mai in partita per tutto il primo tempo - al suo posto Scherhant, che in 5 minuti fa più del suo predecessore, scaldando subito i guantoni di Skorupski.

Dal successivo corner, il numero uno rossoblù si supera su Lienhart ma, una volta terminata l’azione, Minaković viene richiamato dal Var. Il monitor non mente, parata in salto di Castro, che salta composto nel cuore dell’area: rigore.

Sul dischetto si presenta Adamu, il Dall’Ara fischia e lui ciabatta un rigore che però va dalla parte opposta rispetto a Skorupski: 1-1 e il gelo, improvviso, quando i minuti sono 57. Da qui, di fatto, comincia un’altra partita, viva, specialmente per il Friburgo che, in fiducia dopo il pari, comincia ad esplorare terreni mai raggiunti nella prima parte di gara. All’ora di gioco, l’angolo a rientrare di Beste mette paura, ma Skorupski c’è, a proteggere la porta con la manona.

A 25’ dal termine, anche Italiano cambia, sono in tre ad entrare: Dallinga, Miranda e Bernardeschi, per Castro, Lyko e Orsolini. Ma le occasioni capitano tutte nell’area del Bologna, dove Skorupski si conferma l’uomo in più dei rossoblù.

E’ il 69’ quando Bernardeschi pasticcia e apparecchia la transizione dei tedeschi guidata dall’effervescente Scherhant, ipnotizzato dal portierone polacco, che poi si ripete disinnescando il secondo tentativo di Beste.

A rispondere Odgaard, ad un quarto d’ora dal termine, ma il suo diagonale è innocuo e centra in pieno i led alle spalle di Atubolu. Al 77’, invece, dopo l’ennesima sgroppata di serata, finisce anche la gara di Cambiaghi (il migliore), che cede il posto a Rowe.

Ed è proprio l’inglese, nel finale, a scuotere i rossoblù, suoi gli spunti più interessanti, mentre è di Odgaard la conclusione velenosa che, a cinque dal novantesimo, Atubolu respinge come può.

Sarà l’ultima semi-emozione del match: un 1-1 che non può soddisfare e che ritarda un'altra volta il primo decollo della stagione.

Domenica il bis settimanale contro il Pisa (ore 15), per la coppa invece se ne riparlerà il 23 ottobre, a Bucarest, dove balleranno punti già pesantissimi.