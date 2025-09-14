La Primavera di Morrone vince con le reti di Armanini e un rigore di Jaku conquistato dal giovanissimo talento scuola Nizza. Fousnina s’accende subito: Napoli battuto 2-1

Torna subito alla vittoria la Primavera di Stefano Morrone che ieri pomeriggio al Granarolo Youth Center di Crespellano regola 2-1 il Napoli nella quarta giornata di campionato, grazie ad un gol per tempo a firma di Armanini e Jaku. Di De Luca la rete del momentaneo pareggio per i partenopei.

Si tratta del secondo successo consecutivo per i giovani rossoblù che salgono così a 7 punti in classifica. Partita abbastanza a senso unico. Dopo un avvio a tinte azzurre, i ragazzi di Morrone prendono in mano il pallino del gioco con un paio di occasioni per Ferrari e una per Castaldo. Quest’ultimo e Armanini sono tra i più attivi dei rossoblù e pochi minuti prima della pausa è proprio Armanini al 38’ a trovare la rete che sblocca il risultato grazie ad un sinistro da fuori area che non lascia scampo a Pugliese.

Nella seconda frazione protagonista subito Franceschelli che nega il pareggio a De Chiara mentre dall’altra parte Tonin cerca il gol spettacolare ma manda alto un colpo di tacco volante. Al 71’ però il Napoli trova il pareggio grazie a De Luca che di testa su calcio d’angolo supera Franchescelli. Passano i minuti e Morrone manda in campo il neo acquisto Bousnina al posto di Ferrari: l’attaccante scuola Nizza è subito pericoloso subendo fallo in area e conquistandosi il rigore. Dal dischetto va Jaku che all’84’ realizza il 2-1 spiazzando il portiere avversario.

E’ la rete che decide l’incontro, con i rossoblù in controllo negli ultimi minuti di gara. Bologna-Napoli termina 2-1, buona la prova Castaldo e compagni che confermano la crescita mostrata negli ultimi incontri.

Il prossimo appuntamento per la Primavera è fissato per sabato 20 alle ore 15 quando affronterà la Juventus in trasferta.

Gianluca Sepe