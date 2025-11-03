Acquista il giornale
  La Primavera sconfitta di misura da una rete di Romano. I rossoblù di Morrone a testa alta contro la Roma. La capolista vince con una punizione nel finale

La Primavera sconfitta di misura da una rete di Romano. I rossoblù di Morrone a testa alta contro la Roma. La capolista vince con una punizione nel finale

BOLOGNA 0 ROMA 1 : Happonen; Nesi, Tomasevic (59' Dimitrisin), Markovic, Papazov; Lai, Nordvall (86' Ferrari), N'Diaye (80' Jaku); Toroc; Bousnina, Castaldo. A disposizione:

di GIANLUCA SEPE
3 novembre 2025
Tifosi del Bologna con sciarpe e bandiere che animano gli spalti del Dall'Ara

Tifosi del Bologna con sciarpe e bandiere che animano gli spalti del Dall'Ara

ROMA

1

: Happonen; Nesi, Tomasevic (59’ Dimitrisin), Markovic, Papazov; Lai, Nordvall (86’ Ferrari), N’Diaye (80’ Jaku); Toroc; Bousnina, Castaldo.

A disposizione: Franceschelli, Puukko, Briguglio, Mazzetti, Castillo, Zonta, Tonin, Pisani.

Allenatore: Morrone

ROMA: Zelezny; Mirra, Seck, Terlizzi (81’ Nardin); Lulli (46’ Marchetti), Bah, Romano, Sangarè (81’ Litti); Di Nunzio (81’ Sugamele), Della Rocca; Paratici (46’ Almaviva).

A disposizione: Marcaccini, Arduini, Scacchi, Cama, Panico, Forte.

Allenatore: Guidi

ARBITRO: Zoppi di Firenze.

Reti: 85’ Romano.

Note: ammoniti Bousnina, Castaldo, Seck, Almaviva, Terlizzi, Litti.

Beffa a tempo quasi scaduto per la Primavera di Stefano Morrone che gioca alla pari contro la Roma capolista ma finisce per soccombere soltanto all’85’ per un gol del giallorosso Romano. E’ sua, infatti, la punizione a giro che non lascia scampo ad Happonen. Il Bologna con la forza della disperazione ci prova con Ferrari e Jaku, ma non trova una rete che sarebbe stato meritato.

Ma la squadra esce comunque dal campo a testa alta dopo aver sfiorato il gol anche prima, in diverse occasioni con Castaldo, Bousnina e Tomasevic. I giovani rossoblù rimangono così fermi a 13 punti in classifica.

Il prossimo appuntamento vedrà i ragazzi di Morrone impegnati sabato prossimo alle ore 11 in trasferta, sul campo del Cagliari.

Gianluca Sepe

