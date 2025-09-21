LA PRIMAVERA VOLA. I rossoblù di Morrone fanno il colpaccio: 3-1 in casa della Juve
JUVENTUS 1 BOLOGNA 3 JUVENTUS: Nava; Rizzo (79’ Finocchiaro), De Brul (63’ Bamballi Gnikpingo), Van Aarle; Crapisto, Boufandar (68’ Lopez Comellas), Mazur (63’ Makiobo...
JUVENTUS
1
BOLOGNA
3
JUVENTUS: Nava; Rizzo (79’ Finocchiaro), De Brul (63’ Bamballi Gnikpingo), Van Aarle; Crapisto, Boufandar (68’ Lopez Comellas), Mazur (63’ Makiobo Makiobo), Contarini; Elimoghale (63’ Merola), Leone; Pugno. A disposizione: Huli, Keutgen, Verde, Durmisi, Djahl, Grelaud.? Allenatore: Padoin (Marchio in panchina)
BOLOGNA: Happonen; Nesi, Francioli, Tomasevic, Papazov; Toroc (68’ Jaku), Nordvall, Lai (86’ Krasniqi); Armanini (75’ Tonin); Ferrari (86’ Puukko), Bousnina (76’ Negri).? A disposizione: Franceschelli, Briguglio, Castillo, Zonta, Markovic, Sadiku.? Allenatore: Morrone.
Arbitro: Viapiana di Catanzaro.
Marcatori: 13’ Ferrari, 46’ Toroc, 11’ st Boufandar, 15’ st Armanini.
Note: ammoniti Lai, Toroc, Rizzo, Tonin. Happonen para un rigore a Pugno al 49’ del primo tempo
Terza vittoria in cinque partite per la Primavera di Morrone che si impone 3-1 contro la Juventus. Gara perfetta dei rossoblù che vanno sul 2-0 con Ferrari e Toroc, accorcia le distanze Boufandar per i bianconeri mentre è Armanini a chiudere i giochi. Da segnalare il rigore parato da Happonen a Pungo nel primo tempo.
Il prossimo appuntamento per i rossoblù venerdì 26 settembre, alle ore 16.30, a Crespellano contro l’Atalanta.
g.s.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su